Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en importante torneo internacional

El fútbol peruano tendrá un nuevo clásico en el plano internacional. La Sub-16 de Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en las semifinales de la Copa Oro de la Adidas Cup Lima U16, luego de que ambos equipos lograran superar la fase de grupos y clasificaran entre los cuatro mejores del prestigioso certamen juvenil.

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en la Adidas Cup Lima U16

La categoría Sub-16 de Universitario aseguró el primer lugar del Grupo A tras igualar 0-0 con Flamengo en la última jornada. El cuadro crema cerró una destacada campaña luego de vencer 3-1 a Sporting Cristal, empatar frente a Colo Colo y sumar un punto ante el conjunto brasileño, resultados que le permitieron terminar como líder de una de las zonas más exigentes del torneo.

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán por la semifinal de la Adidas Cup Lima U16

Por su parte, Alianza Lima cayó 1-0 frente a Boca Juniors en la tercera fecha del Grupo B, en un partido que parecía terminar sin goles hasta que Descarrega apareció en los descuentos para darle el triunfo al cuadro argentino. Pese a la derrota, los íntimos avanzaron a las semifinales gracias a la victoria de la selección peruana regional por 2-1 sobre Millonarios, resultado que dejó al conjunto blanquiazul en el segundo lugar de su grupo con cuatro puntos.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs Universitario por la Adidas Cup Lima U16?

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán un nuevo clásico en la Copa Oro de la Adidas Cup Lima U16 el viernes 7 de agosto, en un duelo que definirá a uno de los finalistas del torneo internacional y enfrentará a Boca Juniors o Flamengo, las dos principales canteras del fútbol sudamericano.