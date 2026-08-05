- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca vs Estudiantes
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Fichajes vóley
- Programación Liga 1
Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en importante torneo internacional
Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán por definir el finalista de un importante campeonato internacional. El ganador de este enfrentamiento enfrentará a Boca Juniors o Flamengo.
El fútbol peruano tendrá un nuevo clásico en el plano internacional. La Sub-16 de Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en las semifinales de la Copa Oro de la Adidas Cup Lima U16, luego de que ambos equipos lograran superar la fase de grupos y clasificaran entre los cuatro mejores del prestigioso certamen juvenil.
PUEDES VER: Ex Gremio elogió a Alianza Lima tras firmar con la blanquiazul por todo el 2026: "Proyecto"
Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán en la Adidas Cup Lima U16
La categoría Sub-16 de Universitario aseguró el primer lugar del Grupo A tras igualar 0-0 con Flamengo en la última jornada. El cuadro crema cerró una destacada campaña luego de vencer 3-1 a Sporting Cristal, empatar frente a Colo Colo y sumar un punto ante el conjunto brasileño, resultados que le permitieron terminar como líder de una de las zonas más exigentes del torneo.
Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentarán por la semifinal de la Adidas Cup Lima U16
Por su parte, Alianza Lima cayó 1-0 frente a Boca Juniors en la tercera fecha del Grupo B, en un partido que parecía terminar sin goles hasta que Descarrega apareció en los descuentos para darle el triunfo al cuadro argentino. Pese a la derrota, los íntimos avanzaron a las semifinales gracias a la victoria de la selección peruana regional por 2-1 sobre Millonarios, resultado que dejó al conjunto blanquiazul en el segundo lugar de su grupo con cuatro puntos.
¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs Universitario por la Adidas Cup Lima U16?
Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán un nuevo clásico en la Copa Oro de la Adidas Cup Lima U16 el viernes 7 de agosto, en un duelo que definirá a uno de los finalistas del torneo internacional y enfrentará a Boca Juniors o Flamengo, las dos principales canteras del fútbol sudamericano.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50