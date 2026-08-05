Juan Reynoso, ex DT de Perú y Universitario, suena para firmar por club campeón: "Opción"

Uno de los técnicos más reconocidos en el fútbol peruano es Juan Reynoso. El entrenador nacional fue destituido de su cargo en FBC Melgar en el primer semestre de la Liga 1 2026; sin embargo, su carrera puede dar un gran giro tras conocerse que ha despertado interés para asumir las riendas de un importante club que busca el título.

Juan Reynoso, ex DT de Perú y Universitario, suena para firmar por club campeón

El estratega de 56 años se mantiene sin club luego de su abrupta salida de Melgar en el Torneo Apertura. Si bien se ha mantenido apartado del foco mediático, su nombre sigue siendo uno de los más destacados en el mercado y ahora se conoció que está siendo seguido por Tigres UANL de México.

La noticia se conoció a través del portal 'FAFHOO', especializado en la actualidad de Tigres, que reveló que la escuadra mexicana tiene a Reynoso como una de las opciones para ser su nuevo técnico, incluso fue propuesto por el mismo director deportivo Gerardo Torrado.

Juan Reynoso es uno de los candidatos para asumir la dirección técnica de Tigres UANL

“Juan Reynoso se perfila como una de las opciones para asumir la dirección técnica de Tigres, tras ser propuesto por Gerardo Torrado. El estratega peruano y exjugador del Cruz Azul viene de dirigir al club FBC Melgar y a la Selección de Perú, donde su paso no fue el más favorable”, reveló el citado portal.

Si bien por el momento no se conoce de alguna oferta formal, es preciso recordar que Juan Reynoso es enormemente valorado en el fútbol mexicano, luego de su fructífero paso por las filas de Cruz Azul, donde salió campeón.

¿Cómo le fue a Juan Reynoso como DT en Universitario y la selección peruana?

Sin lugar a dudas, la mejor etapa de Juan Reynoso en el fútbol peruano fue bajo el mando de Universitario de Deportes, donde se consagró campeón del fútbol peruano en el 2009 y realizó grandes campañas en la Copa Libertadores.

Lastimosamente, cuando le tocó tomar las riendas de la selección peruana en 2023 no pudo repetir el mismo rendimiento, pues acumuló una de las peores rachas en la historia de la 'Bicolor' y terminó siendo cesado de su cargo por malos resultados.