¡Atención! Revelan al árbitro del Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura

Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizarán el partido más atractivo de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El denominado 'clásico moderno' se disputará en el Estadio Monumental de Ate y, a pocos días del emocionante encuentro, se ha revelado el nombre del árbitro designado para impartir justicia en el duelo entre cremas y celestes.

¿Quién será el árbitro del Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

Según información del periodista Enrique Vega, el hombre designado para este importante compromiso es Sebastián Lozano. El réferi de 33 años será el encargado de dirigir las acciones en el encuentro de este viernes 7 de agosto a las 8 de la noche (hora peruana), en el coloso de Ate. Asimismo, el comunicador dio a conocer el nombre del árbitro que estará encargado del VAR.

“Sebastián Lozano arbitrará el partido de Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura. En el VAR: Jordi Espinoza.”, publicó Vega en su cuenta oficial de X, a falta de confirmación oficial por parte de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

Revelan el nombre del árbitro para el Universitario vs Cristal.

Números de Lozano en el 2026

Según Radio Ovación, Sebastián Lozano lleva un total de 13 partidos dirigidos en la Liga 1 este 2026, de los cuales 11 fueron en el Torneo Apertura y dos por el Clausura. Hasta el momento, el juez registra 51 tarjetas amarillas y cuatro cartulinas rojas. A Universitario ya le arbitró en dos ocasiones esta temporada: en la victoria crema por 4-1 ante Deportivo Garcilaso y en la derrota por 1-0 frente a Atlético Grau.

En cuanto a los celestes, Lozano les arbitró en la derrota por 2-1 frente a Sport Huancayo y en el empate por 2-2 con Cusco FC en el estadio Alberto Gallardo.

Universitario vs Sporting Cristal: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por el profesor Héctor Cúper llegan a este partido tras caer en la última fecha por 2-0 en su visita a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, los bajopontinos vienen con la moral a tope tras imponerse en casa por el mismo marcador ante Juan Pablo II College, con goles de Hernán Barcos y Santiago González.