Tiene contrato con Cristal hasta 2028, pero interesa a clubes de Bélgica y la MLS: "Preguntaron"

Sporting Cristal busca armar un plantel sumamente competitivo para encaminarse a su objetivo de conquistar el Torneo Clausura 2026, por lo que necesita asegurar la presencia de cada una de sus figuras. No obstante, se conoció que pueden perder a un jugador importante tras despertar el interés de clubes de Europa y la MLS.

Tiene contrato con Cristal hasta 2028, pero interesa a clubes de Bélgica y la MLS

Uno de los jugadores más destacados de la escuadra rimense en los últimos años ha sido Maxloren Castro, quien es considerado como un jugador vital en el esquema ofensivo del club y un proyecto a futuro. Precisamente, el periodista Gustavo Peralta reveló que el jugador ha despertado interés en el extranjero tras caerse su pase por el Genk de Bélgica.

Según indicó el hombre de prensa, dos equipos del fútbol belga también se han sumado al interés por el extremo de Sporting Cristal e incluso ya realizaron las primeras consultas para evaluar su fichaje. Además, hay otro club de la MLS que pretende al jugador de 18 años.

Clubes de Europa y MLS se interesan en el fichaje de Maxloren Castro

"Lo del Genk de Bélgica fue una propuesta que tuvo Cristal, pero no avanzó. Dos equipos más de Bélgica se han interesado y preguntaron por las condiciones económicas de Maxloren Castro, también se ha sumado un club de la MLS", reveló el comunicador en el programa ‘Hablemos de MAX’.

Del mismo modo, Peralta indicó que Sporting Cristal está a la espera de tener todas las ofertas posibles, especialmente las del fútbol europeo, para recién evaluar el futuro de Maxloren Castro.

"El tema es que Cristal cuando recién tenga todo sobre la mesa recién va decir el futuro de Maxloren Castro. Creo que este mes de agosto, que el libro de pases está abierto en Europa, se va tomar una decisión", complementó.

Maxloren Castro y sus números con Sporting Cristal

En lo que va de 2026, Maxloren Castro ha ido de menos a más en su rendimiento con Sporting Cristal. El atacante ha sumado 27 partidos con los cerveceros, donde ha aportado con tres goles y tres asistencias en la temporada.