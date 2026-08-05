¿Rodrigo Ureña será nuevo jugador de Cristal? Mosquera confirma si llegará el ex Universitario

Sporting Cristal continúa moviéndose en el mercado de pases con el fin de cubrir la salida de Gustavo Cazonatti. Ante la necesidad de contar con un ‘6’ para lo que resta de la temporada, el nombre de Rodrigo Ureña, ex Universitario de Deportes, ha sonado con fuerza en los últimos días como posible refuerzo rimense. Sobre esta situación se pronunció el DT Roberto Mosquera, quien aclaró los rumores sobre la posible llegada del volante chileno a La Florida.

¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre el posible fichaje de Ureña?

En entrevista para L1 Radio, el director técnico de los bajopontinos, en tono sarcástico, cuestionó la forma en la que crecen los rumores sobre supuestos fichajes en el torneo local. Asimismo, destacó las cualidades deportivas de Ureña; sin embargo, descartó que la directiva se encuentre en negociaciones por su traspaso.

“En las redes, un poco más y dicen que Alfredo Quezada regresaba al fútbol, o sea, acá puede pasar cualquier cosa. La gente por un like pone que a Mosquera le creció el pelo, entonces entran todos (a ver en las redes). No hemos ido por ese lado de Ureña, que es un tremendo jugador, pero no hemos ido por ese lado”, señaló el director técnico ante el citado medio.

Sporting Cristal reveló si fichará a Rodrigo Ureña, exvolante de Universitario de Deportes

Lo dicho por Mosquera coincide con las declaraciones de Julio César Uribe, director general de Cristal, quien tras la derrota frente a FBC Melgar fue consultado sobre la posible llegada de Ureña. Si bien el ‘Diamante’ elogió los dotes futbolísticos del ex Universitario, tampoco confirmó negociaciones por su traspaso.

Lo cierto es que en el Rímac se encuentran en la búsqueda de un mediocampista para cerrar el tema de fichajes. Recordemos que el volante Gustavo Cazonatti se desvinculó del equipo para firmar por el Mirassol Futebol Clube de la Serie A de Brasil.

Trayectoria de Rodrigo Ureña