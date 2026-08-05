Roberto Mosquera conmovido por el llanto de Hernán Barcos tras su gol con Cristal: "Me movió"

Sporting Cristal ganó el último fin de semana por 2-0 a su similar de Juan Pablo II College, por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Si bien el triunfo cervecero desató la algarabía de los hinchas celestes, hubo un hecho que no pasó desapercibido durante el encuentro: la emotiva celebración de Hernán Barcos, quien tras marcar su primer gol del certamen con Sporting Cristal, rompió en llanto. Precisamente, el DT Roberto Mosquera se pronunció sobre este hecho con una profunda reflexión.

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¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre la emotiva celebración de Hernán Barcos?

En entrevista para L1 Radio, el estratega peruano confesó que no tenía conocimiento del duro momento que venía atravesando el 'Pirata', por tal motivo, expresó su admiración por su temple para seguir jugando y rindiendo en la alta competencia a pesar de los problemas personales por los que está pasando.

“Algunos sabían, otros no sabían y cuando ya nos enteramos; la verdad que es para admirarlo más, porque un jugador que tiene un problema así me dice ‘profe, sabe qué, tengo esto’. Estamos hablando de cosas serias, pero en ningún momento me hizo saber y obviamente me movió también cuando me enteré. Agradecerle a Hernán públicamente. Los jóvenes lo ven (a Barcos) y ojalá que intenten imitarlo.", manifestó Mosquera.

¿Por qué Hernán Barcos rompió en llanto tras su gol con Sporting Cristal?

En declaraciones para 'Entre Bolas' tras el final del encuentro frente a Juan Pablo II, Hernán Barcos reveló que su emotiva celebración tras su gol se debe a que su madre se encuentra delicada de salud: “Tuve una semana difícil, por una situación de mi mamá de salud. Uno lo tiene que enfrentar y tratar de estar bien, y como que se libera un poco con el fútbol, que es lo que uno ama. Emociona también.", dijo.

Hernán Barcos no evitó las lágrimas tras su gol con Cristal ante Juan Pablo Ii

La emotiva celebración de Hernán Barcos tras marcar con Cristal

Como se recuerda, apenas en la primera jugada del segundo tiempo, el argentino nacionalizado peruano se hizo presente en el marcador tras un pase filtrado de su compañero Santiago González. El 'Pirata' marcó y corrió a celebrar con sus compañeros visiblemente conmovido, para después abrazarse entre lágrimas con su esposa, quien lo alentaba desde una de las tribunas.