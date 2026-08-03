Ian Wisdom dio fuerte concepto sobre la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: "Es muy..."

Hernán Barcos es uno de los jugadores más influyentes desde su llegada a Sporting Cristal y es una de las piezas clave en el esquema de Roberto Mosquera. Su llegada ha aportado mucho al ataque celeste y esto lo saben bien sus compañeros. En una reciente entrevista, Ian Wisdom habló sobre el 'Pirata' y su influencia en el terreno de juego.

El mediocentro manifestó la importancia de que el delantero argentino haya llegado al Rímac, considerando que es un jugador que transmite mucho a sus compañeros, por lo que no dudó en catalogarlo como un auténtico líder.

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Ian Wisdom habló sobre Hernán Barcos

"La llegada de Hernán Barcos nos ha ayudado muchísimo. Es un líder, muy buena persona y lo que transmite dentro y fuera de la cancha es muy importante", declaró Wisdom para el programa 'Fútbol como cancha'.

¿Cuántos goles lleva Hernán Barcos con Sporting Cristal?

El 'Pirata' en lo que va del inicio del Torneo Clausura ha logrado marcar un solo gol en tres partidos. Este primer tanto se lo hizo en la fecha anterior a Juan Pablo II.

¿Cuándo juega Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

Universitario y Sporting Cristal se enfrentarán este viernes 7 de agosto desde las 8.30 p. m. (hora peruana) por la fecha cuatro del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Ate, en un duelo clave para ambos equipos en la lucha por los primeros lugares del campeonato.