Alianza Lima sacó una contundente victoria ante Alianza Atlético y sumó 7 puntos en en las primeras tres fechas del Torneo Clausura. No obstante, hay un futbolista que ha perdido espacio y prácticamente ha sido ‘borrado’ por Pablo Guede en esta segunda parte de la competencia de la Liga 1.

¿De quién estamos hablando? Kevin Quevedo. Desde que arrancó el Clausura, el delantero de 29 años no ha sido tomado en cuenta por el estratega y no ha salido en la lista de convocados. Incluso, en los últimos tres partidos del Torneo Apertura permaneció en la banca de suplentes y la última vez que jugó fue en el empate 1-1 ante Sporting Cristal el pasado 10 de mayo en Matute.

Tras el triunfo ante Alianza Atlético, Pablo Guede fue consultado sobre por qué Kevin Quevedo no está saliendo en la lista de convocados del cuadro blanquiazul y señaló que no se encuentra lesionado, sino que la decisión pasa únicamente por él.

"¿A quién quito de la lista de convocados?”, empezó diciendo el entrenador íntimo mientras se reía. Después, añadió que actualmente están bien como equipo: “¿Yo te repregunto, a quién sacas? Lesionado no está. Decisión 100% mía. Creo que estamos muy bien en ese sentido y cada uno tiene que seguir trabajando".

Kevin Quevedo no viene siendo considerado por el profesor Pablo Guede.

¿Cuántos partidos ha jugado Kevin Quevedo con Alianza Lima en el 2026?

Pese a que Kevin Quevedo era un titular habitual con Néstor Gorosito en el año 2025, la situación ha cambiado bastante y con Pablo Guede apenas juega.

Hasta este momento, el delantero de 29 años ha jugado un total de 9 partidos de los 22 partidos que ha disputado Alianza Lima entre la Liga 1 y la fase 1 de la Copa Libertadores.