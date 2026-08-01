Alianza Atlético anotó el 1-1 ante Alianza Lima tras un grosero error de Alejandro Duarte

Alianza Lima y Alianza Atlético se enfrentaron en el Estadio Alejandro Villanueva por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Encuentro que tuvo un comienzo bastante atractivo, pues los blanquiazules anotaron el primero gracias a Eryc Castillo y después la visita encontraría el empate tras un grosero error de Alejandro Duarte.

A los 27 minutos de la primera parte, el árbitro cobró un tiro libre a favor de la visita. Penilla fue el encargado de ejecutarlo y sacó un potente remate que Alejandro Duarte atajó en primera instancia, pero luego dejó el rebote justo en los pies de José Ingratti, quien solamente tuvo que empujar el balón para colocar el 1-1 de los churres.

Alejandro Duarte falló en el gol del empate de Alianza Atlético.

Sin embargo, el portero blanquiazul se resarció de su error y realizó una gran salvada para evitar el segundo tanto de Alainza Atlético. Sobre los 38 minutos de la primera mitad, Larios recibió un pase en profundidad y picó al vacío, pero justo salió Alejandro Duarte con una ‘palomita’ para desviar el esférico.