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Programación de Liga 1: horarios y canales de transmisión para ver la fecha 3 del Torneo Clausura
Repasa al detalle la programación de los partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Alianza Lima y Cristal juegan de local, mientras que Universitario viajará al Cusco.
Continúa la acción de la Poderosa y este fin de semana se disputarán los partidos de la fecha tres del Torneo Clausura. Repasa la programación de los encuentros, además los canales para que no te pierdas ninguno de estos cotejos. Melgar y Universitario son líderes, pero Alianza Lima les pisa los talones.
Programación fecha 3 de la Liga 1 2026
Viernes 31 de julio
- 15.00 | Los Chankas vs Comerciantes Unidos | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
Sábado 1 de agosto
- 13.00 | FC Cajamarca vs Sport Huancayo | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 15.30 | Atlético Grau vs Sport Boys | Estadio La Matanza, Piura
- 18.00 | Cusco FC vs UTC | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
- 20.30 | Alianza Lima vs Atlético | Estadio Alejandro Villanueva, Lima
Domingo 2 de agosto
- 11.00 | Sporting Cristal vs Juan Pablo | Estadio Alberto Gallardo, Lima
- 13.15 | ADT vs Deportivo Garcilaso | Estadio Unión, Tarma
- 15.30 | CD Moquegua vs Melgar | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua
- 18.30 | Cienciano vs Universitario | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
¿Dónde ver partidos del Torneo Clausura 2026?
La totalidad de los partidos son transmitidos por el canal L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores como Movistar, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros. Además, lo puedes ver ONLINE por la señal de L1 MAX, Movistar TV App, DGO y Fanatiz, previo pago de una suscripción.
¡Vamos al Circo!
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