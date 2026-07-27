Programación de Liga 1: horarios y canales de transmisión para ver la fecha 3 del Torneo Clausura

Continúa la acción de la Poderosa y este fin de semana se disputarán los partidos de la fecha tres del Torneo Clausura. Repasa la programación de los encuentros, además los canales para que no te pierdas ninguno de estos cotejos. Melgar y Universitario son líderes, pero Alianza Lima les pisa los talones.

Programación fecha 3 de la Liga 1 2026

Viernes 31 de julio

15.00 | Los Chankas vs Comerciantes Unidos | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

Sábado 1 de agosto

13.00 | FC Cajamarca vs Sport Huancayo | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

15.30 | Atlético Grau vs Sport Boys | Estadio La Matanza, Piura

18.00 | Cusco FC vs UTC | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

20.30 | Alianza Lima vs Atlético | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Domingo 2 de agosto

11.00 | Sporting Cristal vs Juan Pablo | Estadio Alberto Gallardo, Lima

13.15 | ADT vs Deportivo Garcilaso | Estadio Unión, Tarma

15.30 | CD Moquegua vs Melgar | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua

18.30 | Cienciano vs Universitario | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco

¿Dónde ver partidos del Torneo Clausura 2026?

La totalidad de los partidos son transmitidos por el canal L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores como Movistar, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros. Además, lo puedes ver ONLINE por la señal de L1 MAX, Movistar TV App, DGO y Fanatiz, previo pago de una suscripción.