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Las 4 razones por las que Pablo Guede decidió no contar más con Kevin Quevedo en Alianza Lima

El técnico de Alianza Lima dijo públicamente que no contará más con Kevin Quevedo. ¿Qué pasó y por qué no está en los planes de Pablo Guede?

Sandra Morales
Guede confirmó que Quevedo no jugará más en Alianza Lima
Guede confirmó que Quevedo no jugará más en Alianza Lima | FOTO: X
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El último sábado, Alianza Lima se impuso por la mínima diferencia sobre UTC en Matute mostrando un juego discreto; sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que dijo el DT Pablo Guede sobre el futuro de Kevin Quevedo: el jugador de 29 años no jugará más con la blanquiazul.

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“Se lo dije a él en la cara (las razones por las que no es tomado en cuenta). Como saben, lo que yo hablo con los jugadores queda ahí… pero es verdad que no cuento con él”, precisó Guede en conferencia de prensa, respondiendo así de forma contundente sobre la situación de Quevedo.

¿Qué pasó con Kevin Quevedo en Alianza Lima?

En las últimas horas se conocieron las cuatro razones por las que Pablo Guede decidió no contar más con Quevedo. ¿Qué pasó con el jugador? Según contó Kevin Pacheco, Quevedo fue el único futbolista que no desarrolló el plan de trabajo que pidió el comando técnico durante la pretemporada previo al inicio del Clausura. Ahí empezaron los problemas en la tienda blanquiazul.

“Los futbolistas tenían que desarrollar un plan de trabajo y subirlo a una plataforma. El único futbolista de Alianza que no lo hizo fue Quevedo... Tampoco se disculpó, siendo ese el segundo aspecto. Asimismo, cuando se hicieron las pruebas físicas, el futbolista que estaba más lejos de los parámetros era Quevedo. Ahí estamos hablando de tres detalles”, precisó el periodista de L1 MAX.

El cuarto aspecto que sepultó la permanencia de Quevedo en Alianza Lima fue que nunca pudo convencer a Guede. Por ejemplo, según José Varela, Kevin llegó fuera del horario de entrenamiento: "Esa noche, los que no habían jugado (ante Alianza Atlético) entrenaron en el campo principal de Matute bajo las órdenes del comando técnico. Kevin Quevedo se presentó tarde y luego trotó solo"

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

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