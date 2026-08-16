Pablo Guede confirmó que Kevin Quevedo no jugará más en Alianza Lima: "Se lo dije en la cara"

Pablo Guede, director técnico de Alianza Lima, declaró ante los medios tras la victoria del cuadro blanquiazul por 1-0 frente a UTC de Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Clausura. Entre otros temas, el estratega respondió sobre la situación de Kevin Quevedo en tienda íntima y confirmó que no contará con el extremo para lo que resta de la presente temporada.

Pablo Guede confirmó que ‘borró’ a Kevin Quevedo de Alianza Lima

En conferencia de prensa, el entrenador argentino fue consultado por uno de los periodistas sobre la ausencia de Quevedo en los partidos del conjunto aliancista por el Torneo Apertura, a lo que Guede respondió sin reparos que lo ha descartado definitivamente para los encuentros por la Liga 1 y que el jugador ya tiene pleno conocimiento de ello.

"Se lo dije a él (Quevedo) en la cara, y como saben, lo que yo hablo con los jugadores queda ahí, pero es verdad que no cuento con él", manifestó Guede, sin dar mayores detalles sobre el motivo de su drástica decisión sobre la continuidad del extremo nacional.

Kevin Quevedo no suma minutos en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima

Revelan el motivo por el que Kevin Quevedo no juega en Alianza

Cabe precisar que según el periodista José Varela, Kevin Quevedo no es tomado en cuenta debido a que el futbolista no cumple físicas del comando técnico. Sin embargo, el principal motivo por el cual fue ‘borrado’ del primer equipo se debe a un impase que tuvo con un ayudante de Pablo Guede. El hecho habría ocurrido tras el duelo ante Alianza Atlético en Matute.

"Esa noche que Kevin Quevedo no estaba convocado por Pablo Guede (ante Sullana), los jugadores que no habían tenido minutos entrenaron en Matute, en el campo principal. Estuvieron trotando a las órdenes del cuerpo técnico, pero no estaba Kevin Quevedo, se presentó pero lo hizo tarde. Él trotó solo pero lo que terminó por colmar la paciencia del técnico fue que Kevin Quevedo no hizo caso a uno de los ayudantes de Pablo Guede en esos trabajos y, según la información que manejo, se marchó antes de que culminaran la sesión con él.", indicó.

De esta forma, la presencia de Kevin Quevedo en Alianza Lima queda descartada para lo que resta del Torneo Clausura. Vale resaltar que el jugador tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta fines del 2027. En ese sentido, el futbolista tendría dos opciones: buscar su préstamo a otro club del extranjero o resolver su vínculo contractual por mutuo acuerdo.