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Fernando Gaibor reveló por qué a Alianza Lima le costó ganarle a UTC y sorprende a hinchas

Fernando Gaibor no dudó en confesar por qué Alianza Lima pudo ganarle apenas 1-0 a UTC, que jugó con un hombre menos el segundo tiempo.

Francisco Esteves
Fernando Gaibor y sus declaraciones.
Fernando Gaibor y sus declaraciones. | Foto: L1 MAX - X.
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Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva y, de momento, es nuevo líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Pese a su privilegiada posición en la tabla, los hinchas se mostraron sumamente incómodos porque su equipo no pudo hacerle más goles al colero del campeonato, sobre todo porque gran parte del segundo tiempo la visita jugó con un hombre menos.

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A raíz de ello, tras el compromiso Fernando Gaibor dio una breve entrevista donde fue consultado respecto al compromiso frente a los cajamarquinos. De inmediato, el mediocampista ecuatoriano dio su punto de vista y no compartió que hayan jugado mal precisamente.

Era una bonita oportunidad para ponernos arriba. Destaco la perseverancia del equipo. Los partidos en casa se van a tornar así, difíciles de encontrar espacios. Ganamos con un gol, pero lo importante es que nos llevamos los tres puntos”, indicó en un inicio.

Fernando Gaibor fue quien anotó el 1-0 de Alianza Lima.

Para mí el rival hace su juego. Como te digo, es muy difícil entrarle a un rival que pone muchos jugadores en su línea defensiva. Hay que empezar a destacar un poco más las cosas positivas que hace el equipo”, agregó el hombre de Alianza Lima.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima enfrentará a Melgar en el Estadio Monumental de Arequipa el siguiente domingo 23 de agosto a las 3.30 p. m. de Perú, por la fecha número 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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