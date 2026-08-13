¿A qué hora juega Alianza Lima vs UTC y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima medirá fuerzas con UTC en la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un encuentro que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria. Por ello, en esta nota te ofrecemos el horario oficial y la información sobre dónde seguir este compromiso clave para el conjunto blanquiazul, que busca mantenerse en la cima del campeonato peruano.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs UTC?

El partido entre Alianza Lima vs UTC se jugará el sábado 15 de agosto de 2026 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, La Victoria con el objetivo de conseguir tres puntos vitales para liderar el Torneo Clausura.

Alianza Lima se enfrentará a UTC por la jornada 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

¿A qué hora juega Alianza Lima vs UTC?

El encuentro entre Alianza contra UTC está programado para disputarse a las 7.30 p. m. (hora peruana) por la jornada 5 del Clausura de la Liga 1 2026. Conoce aquí los horarios según los distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 5.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 3.00 a. m. (del 16 de agosto)

¿Dónde ver Alianza Lima vs UTC?

La señal de L1 MAX emitirá el encuentro entre Alianza Lima y UTC, correspondiente al Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Además, el partido podrá seguirse por streaming en las aplicaciones Movistar TV App y DGO, disponibles en PC, teléfono móvil y Smart TV.