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Vasco da Gama vs Olimpia EN VIVO por Copa Sudamericana: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Vasco da Gama vs Olimpia juegan por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Conoce la hora, canal para ver y todos los detalles del partido.

Angel Curo
Vasco da Gama vs Olimpia EN VIVO por octavos de final Copa Sudamericana
Vasco da Gama vs Olimpia EN VIVO por octavos de final Copa Sudamericana | Composición: Líbero
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Vasco da Gama vs Olimpia se enfrentarán este jueves 13 de agosto en el Estadio Sao Januário por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Los brasileños buscarán imponerse en casa para encaminar su clasificación, mientras que el 'Decano' quiere dar el golpe con Tim Payne a la cabeza. El partido dará inicio a las 5.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por ESPN, DGO y Paramount Plus.

Cienciano recibe a Botafogo este jueves por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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¿A qué hora juega Vasco da Gama vs Olimpia?

Estos son los horarios confirmados para el inicio del partido de Vasco da Gama vs Olimpia por la Copa Sudamericana:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 7.00 p. m.
  • México: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 6.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (del jueves).

¿Dónde ver Vasco da Gama vs Olimpia?

La transmisión del partido de Vasco da Gama vs Olimpia por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana estará disponible por la señal EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN, DGO y Disney Plus en toda Sudamérica.

  • Argentina: ESPN 3, DGO y Disney Plus.
  • Bolivia: ESPN 2 y Tigo Sports.
  • Chile: DirecTV Sports y DGO.
  • Brasil: Paramount Plus y Cazé TV.
  • Chile: DirecTV Sports y DGO.
  • Perú, Colombia y Ecuador: ESPN 2, DGO y Disney Plus.
  • Paraguay: ESPN 2 y Disney Plus.
  • Uruguay: ESPN 2, DirecTV Sports, DGO y Disney Plus.
  • Venezuela: ESPN 2, DGO, Disney Plus e inter.
  • Estados Unidos: fuboTV, beIN Sports Connect, bein Sports XTRA, Fubol Sports Newtork, ViX, Tubi

Previa del partido Vasco da Gama vs Olimpia

Vasco da Gama llega con mayor confianza tras mantenerse invicto en sus últimos partidos y avanzar también en la Copa de Brasil. El conjunto brasileño buscará aprovechar su localía para sacar ventaja en la ida, aunque no contará con Andre Gomez, su máximo referente en ataque, y sus recientes fichajes Santiago Soasa y Facundo Colidio.

Vasco da Gama

Vasco da Gama buscará aprovechar su localía ante Olimpia

Olimpia atraviesa un momento más irregular después de un inicio complicado en el Clausura paraguayo. El 'Decano' contará con refuerzos como Tim Payney Braian Romero, y espera recuperar su mejor versión para competir de igual a igual y llevarse un buen resultado de Brasil.

Olimpia

Olimpia, con Tim Payne a la cabeza, buscará un resultado positivo en Brasil

Vasco da Gama vs Olimpia: pronóstico y apuestas

Vasco da Gama es el favorito para quedarse con la victoria en casa ante Olimpia y encaminar su clasificación a los cuartos de final. Conoce las cuotas en las principales casas de apuesta.

Casa de apuestasVasco da GamaEmpateOlimpia
Betsson1.703.504.70
Betano1.753.805.20
Bet3651.704.004.50
1xBet1.783.785.19
Caliente1.723.954.90
Stake1.723.705.00

Vasco da Gama vs Olimpia: alineaciones probables

Posible alineación de Vasco da Gama: Jardim; Henrique, Cuesta, Renan, Cuiabano; Tche, Jair, Adson, Mendes, David y Brenner.

Posible alineación de Olimpia: Olveira; Matus, Gamarra, Bentaberry, Cáceres; Alfaro, Benítez, Delmás, Sánchez, Cardozo y Ferreira.

Vasco da Gama vs Olimpia: últimos resultados

Ambos elencos se han enfrentado en cuatro ocasiones, estos fueron los resultados:

  • 20/05/2026 | Olimpia 3-1 Vasco da Gama
  • 30/04/2026 | Vasco 3-0 Olimpia
  • 27/04/1990 | Vasco 1-0 Olimpia
  • 3/04/1990 | Olimpia 2-1 Vasco

¿En qué estadio juega Vasco da Gama vs Olimpia?

Estadio Sao Januario

Así luce el Estadio Sao Januario de Vasco Da Gama

El partido entre Vasco da Gama y Olimpia se jugará en el Estadio Sao Januário, ubicado en Río de Janeiro, Brasil. Este recinto cuenta con la capacidad de albergar hasta 22 mil espectadores.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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