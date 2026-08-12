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Yordy Reyna sorprende en Rusia: Ródina derrotó al Zenit

El delantero peruano fue titular en el histórico triunfo de su equipo ante el vigente campeón. Krasnodar también dio el golpe y es líder en solitario.

Redacción Líbero
Yordy Reyna atraviesa un gran momento con el Rodina de Rusia
Yordy Reyna atraviesa un gran momento con el Rodina de Rusia | Rodina | Redes sociales
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(Por Lorenzo de Chosica, corresponsal de Líbero, en Rusia)

La tercera jornada de la Premier League de Rusia dejó dos grandes sorpresas. FC Zenit Saint Petersburg cayó 2-1 en casa ante Ródina Moscú con gran actuación de Yordy Reyna, mientras que Krasnodar venció por el mismo marcador al Spartak Moscú.

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Ródina dio el golpe

Zenit llegaba como amplio favorito tras ganar sus dos primeros partidos y marcar ocho goles sin recibir ninguno. Maxim Glushenkov adelantó a los locales a los 21 minutos, pero Ródina no se rindió.

Tras el descanso, los cambios de Juan Díaz fueron determinantes. Artur Garibián marcó dos goles entre los minutos 59 y 65 para concretar una remontada inesperada en el Gazprom Arena.

Yordy Reyna fue titular y tuvo participación en la victoria de Ródina, que sumó sus primeros tres puntos y escaló al undécimo lugar. En la próxima fecha enfrentará a Akron.

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Krasnodar también sorprendió

En el Lukoil Arena, Spartak Moscú se adelantó apenas a los dos minutos con un gol de Manfred Ugalde. Sin embargo, Krasnodar reaccionó rápidamente y remontó el partido con tantos de Lukas Olaza y João Batxi.

Con este triunfo, Krasnodar quedó como único líder con nueve puntos, mientras que Zenit y Spartak permanecen con seis unidades.

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