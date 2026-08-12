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Yordy Reyna sorprende en Rusia: Ródina derrotó al Zenit
El delantero peruano fue titular en el histórico triunfo de su equipo ante el vigente campeón. Krasnodar también dio el golpe y es líder en solitario.
(Por Lorenzo de Chosica, corresponsal de Líbero, en Rusia)
La tercera jornada de la Premier League de Rusia dejó dos grandes sorpresas. FC Zenit Saint Petersburg cayó 2-1 en casa ante Ródina Moscú con gran actuación de Yordy Reyna, mientras que Krasnodar venció por el mismo marcador al Spartak Moscú.
Ródina dio el golpe
Zenit llegaba como amplio favorito tras ganar sus dos primeros partidos y marcar ocho goles sin recibir ninguno. Maxim Glushenkov adelantó a los locales a los 21 minutos, pero Ródina no se rindió.
Tras el descanso, los cambios de Juan Díaz fueron determinantes. Artur Garibián marcó dos goles entre los minutos 59 y 65 para concretar una remontada inesperada en el Gazprom Arena.
Yordy Reyna fue titular y tuvo participación en la victoria de Ródina, que sumó sus primeros tres puntos y escaló al undécimo lugar. En la próxima fecha enfrentará a Akron.
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Krasnodar también sorprendió
En el Lukoil Arena, Spartak Moscú se adelantó apenas a los dos minutos con un gol de Manfred Ugalde. Sin embargo, Krasnodar reaccionó rápidamente y remontó el partido con tantos de Lukas Olaza y João Batxi.
Con este triunfo, Krasnodar quedó como único líder con nueve puntos, mientras que Zenit y Spartak permanecen con seis unidades.
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