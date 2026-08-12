Xavi Hernández rompe el mercado y es nuevo técnico de la selección de Países Bajos

Xavi Hernández es el nuevo entrenador de la selección de Países Bajos y firmó un contrato que se extenderá hasta el Mundial 2030. El técnico español está preparado para afrontar un nuevo reto en su trayectoria como estratega y para vivir su primera experiencia al mando de un equipo nacional.

Xavi Hernández es nuevo técnico de la selección de Países Bajos hasta el 2030

Con la llegada de Xavi Hernández, Países Bajos volverá a contar con un entrenador extranjero después de 53 años. El último técnico foráneo que estuvo al mando de la ‘Oranje’ fue el austriaco Ernst Happel, quien dirigió al combinado neerlandés en 1978.

Xavi Hernández es nuevo entrenador de la selección de Holanda hasta 2030

"Xavi Hernández ha sido nombrado nuevo entrenador de la selección masculina de los Países Bajos. El técnico español, de 46 años, toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB para un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030", afirmó la cuenta oficial de la selección.

Cabe mencionar que el exentrenador del Barcelona no dirige desde 2024, cuando terminó su etapa en el conjunto azulgrana. Desde entonces, su nombre estuvo vinculado con distintos clubes importantes de Europa, aunque decidió esperar por una propuesta que considerara adecuada. Ahora tendrá la oportunidad de cumplir uno de sus grandes objetivos: dirigir a una selección

¿Cuándo será el debut de Xavi Hernández como técnico de Países Bajos?

El debut de Xavi Hernández al frente de Países Bajos ya tiene fecha. El técnico español se estrenará el 24 de septiembre, cuando su equipo se mida ante Alemania, en un duelo que marcará el inicio de una nueva etapa para la selección neerlandesa.