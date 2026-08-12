¡Se abre el marcador! Golazo de Brahim Díaz para el 1-0 de Real Madrid a Deportivo La Coruña

Cuando todo parecía igualado al cierre de la primera parte, un balón que llegó a las manos de Lunin permitió generar un gran contraataque para que Brahim Díaz selle el 1-0 parcial de Real Madrid ante Deportivo La Coruña. El elenco madridista no flaqueó en este amistoso y pone respeto desde los primeros 45'.

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Gol de Brahim Díaz en Real Madrid vs Deportivo La Coruña

Se había añadido un minuto para el cierre del primer tiempo y Brahim Díaz dijo presente para dejar la victoria parcial a favor de los merengues. Pese a que dominaba todo el encuentro, no lograba rematar a portería, por lo que ahora el equipo de Mourinho puede sentirse satisfecho al cierre de los primeros 45 minutos.

El atacante marroquí hizo una gran carrera descomunal para quedar mano a mano con el guardameta rival. Fiel a su estilo, observó el escenario ante sus ojos y remató sutilmente para colocar el esférico al palo que cubría el portero. Celebración habitual del delantero que ahora espera sostener la ventaja sobre el Depor.