- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- PSG vs Aston Villa
- Real Madrid vs La Coruña
- Palmeiras vs Cerro
- Perú vs Italia
- Fichajes vóley
¡Se abre el marcador! Golazo de Brahim Díaz para el 1-0 de Real Madrid a Deportivo La Coruña
Sobre los minutos finales de la primera parte, Brahim Díaz estuvo mano a mano con el portero rival y selló el 1-0 de Real Madrid ante Deportivo La Coruña.
Cuando todo parecía igualado al cierre de la primera parte, un balón que llegó a las manos de Lunin permitió generar un gran contraataque para que Brahim Díaz selle el 1-0 parcial de Real Madrid ante Deportivo La Coruña. El elenco madridista no flaqueó en este amistoso y pone respeto desde los primeros 45'.
Gol de Brahim Díaz en Real Madrid vs Deportivo La Coruña
Se había añadido un minuto para el cierre del primer tiempo y Brahim Díaz dijo presente para dejar la victoria parcial a favor de los merengues. Pese a que dominaba todo el encuentro, no lograba rematar a portería, por lo que ahora el equipo de Mourinho puede sentirse satisfecho al cierre de los primeros 45 minutos.
El atacante marroquí hizo una gran carrera descomunal para quedar mano a mano con el guardameta rival. Fiel a su estilo, observó el escenario ante sus ojos y remató sutilmente para colocar el esférico al palo que cubría el portero. Celebración habitual del delantero que ahora espera sostener la ventaja sobre el Depor.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00