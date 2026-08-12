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¡Se abre el marcador! Golazo de Brahim Díaz para el 1-0 de Real Madrid a Deportivo La Coruña

Sobre los minutos finales de la primera parte, Brahim Díaz estuvo mano a mano con el portero rival y selló el 1-0 de Real Madrid ante Deportivo La Coruña.

Diego Medina
Gol de Real Madrid para el 1-0 a Deportivo La Coruña.
Gol de Real Madrid para el 1-0 a Deportivo La Coruña. | Foto: DirecTV
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Cuando todo parecía igualado al cierre de la primera parte, un balón que llegó a las manos de Lunin permitió generar un gran contraataque para que Brahim Díaz selle el 1-0 parcial de Real Madrid ante Deportivo La Coruña. El elenco madridista no flaqueó en este amistoso y pone respeto desde los primeros 45'.

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Gol de Brahim Díaz en Real Madrid vs Deportivo La Coruña

Se había añadido un minuto para el cierre del primer tiempo y Brahim Díaz dijo presente para dejar la victoria parcial a favor de los merengues. Pese a que dominaba todo el encuentro, no lograba rematar a portería, por lo que ahora el equipo de Mourinho puede sentirse satisfecho al cierre de los primeros 45 minutos.

El atacante marroquí hizo una gran carrera descomunal para quedar mano a mano con el guardameta rival. Fiel a su estilo, observó el escenario ante sus ojos y remató sutilmente para colocar el esférico al palo que cubría el portero. Celebración habitual del delantero que ahora espera sostener la ventaja sobre el Depor.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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