Alianza Lima genera euforia en su hinchada con rotundo mensaje: "Se prepara para volver"

Uno de los candidatos a llevarse el título del Torneo Clausura, y de la Liga 1 2026, es Alianza Lima. El cuadro blanquiazul sabe que está en deuda con su hinchada por el fracaso de los últimos años, por lo que quiere darle una alegría a su pueblo. En medio de ello, el club sorprendió a todos con un rotundo mensaje en sus redes sociales que, a continuación, te compartimos.

Como sabemos, la afición se encontraba pendiente de un último refuerzo antes de que cierre el mercado de fichajes, pero el equipo de Matute decidió no pronunciarse al respecto y mandar una potente publicación demostrando el aliento de sus seguidores más leales. Resulta que se ha vendido una enorme cantidad de entradas para el partido ante UTC en el Estadio Alejandro Villanueva.

“25 mil corazones. La casa se prepara para volver a latir con su gente. ¡Nos vemos, blanquiazules!”, indicó Alianza Lima en su cuenta oficial de ‘X’, revelando así la gran cifra de boletos comprados por la hinchada. Recordemos que los íntimos están obligados a vencer a la escuadra de Cajamarca este fin de semana, o de lo contrario pueden caer de los primeros puestos del Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima avanza con la venta de entradas.

Vale precisar que el conjunto victoriano viene de empatar 1-1 con Sport Boys en el Estadio Nacional de Lima, en un partido que tuvo mucha polémica por un penal no cobrado por mano, tras remate de Alan Cantero. Ahora los blanquiazules no dejarán escapar más puntos y saldrán con todo este sábado 15 de agosto ante UTC en Matute.

Alianza Lima vs. UTC: hora y dónde ver

Alianza Lima recibirá a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 7.30 p. m. de todo el Perú. Asimismo, el emocionante partido de la Liga 1 2026 contará con transmisión exclusiva de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio peruano. Finalmente, también podrás ver el encuentro totalmente online si cuentas con una suscripción a Movistar Play o DGO.