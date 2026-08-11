¡Lo último! Sporting Cristal oficializó a Agustín Álvarez Wallace para el Torneo Clausura: "Felices"

Es oficial: Agustín Álvarez Wallace es el nuevo jugador de Sporting Cristal para este Torneo Clausura de la Liga 1. El jugador fue anunciado por todo lo alto a través de las redes sociales del club celeste, que, en las últimas horas del mercado de pases en nuestro país, logró cerrar el acuerdo con el deportista de 25 años.

"¡Bienvenido al Rímac, Agustín! Estamos felices de presentar a Agustín Álvarez Wallace 🇺🇾como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A defender nuestros colores con todo!", escribió el elenco dirigido por Roberto Mosquera vía redes sociales.

Sporting Cristal anuncio a Agustín Álvarez

¿Qué dijo Agustín Álvarez Wallace tras su llegada al Perú?

Cabe señalar que a su llegada al Perú, el jugador llenó de elogios a Hernán Barcos. Esto por su trayectoria.

"Todavía no he hablado con Roberto Mosquera. Conozco a Yotún, Barcos, eso me impulsó venir. A Barcos lo conozco por su trayectoria, tuvo un paso por Atlético Nacional pero no he conversado aún nada", fueron las palabras del jugador.

¿De cuánto es el valor de Agustín Álvarez Wallace?

Actualmente, el jugador mantiene un valor de 500 mil euros. Esto de acuerdo a información extraída del portal Transfermarkt.

Trayectoria de Agustín Álvarez Wallace