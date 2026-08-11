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¡Lo último! Sporting Cristal oficializó a Agustín Álvarez Wallace para el Torneo Clausura: "Felices"

El club Celeste anunció oficialmente la llegada del pivote uruguayo de 25 años a través de sus redes sociales.

Antonio Vidal
Sporting Cristal oficializó a Agustín Álvarez Wallace para el Torneo Clausura. Foto: Sporting Cristal
Sporting Cristal oficializó a Agustín Álvarez Wallace para el Torneo Clausura. Foto: Sporting Cristal
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Es oficial: Agustín Álvarez Wallace es el nuevo jugador de Sporting Cristal para este Torneo Clausura de la Liga 1. El jugador fue anunciado por todo lo alto a través de las redes sociales del club celeste, que, en las últimas horas del mercado de pases en nuestro país, logró cerrar el acuerdo con el deportista de 25 años.

Agustín Álvarez Wallace llenó de elogios a figura de Sporting Cristal tras su fichaje. Foto: composición Líbero/Jordy Flores

PUEDES VER: Agustín Álvarez Wallace llenó de elogios a figura de Sporting Cristal tras su fichaje: "Trayectoria"

"¡Bienvenido al Rímac, Agustín! Estamos felices de presentar a Agustín Álvarez Wallace 🇺🇾como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A defender nuestros colores con todo!", escribió el elenco dirigido por Roberto Mosquera vía redes sociales.

Sporting Cristal anuncio a Agustín Álvarez

Sporting Cristal anuncio a Agustín Álvarez

¿Qué dijo Agustín Álvarez Wallace tras su llegada al Perú?

Cabe señalar que a su llegada al Perú, el jugador llenó de elogios a Hernán Barcos. Esto por su trayectoria.

"Todavía no he hablado con Roberto Mosquera. Conozco a Yotún, Barcos, eso me impulsó venir. A Barcos lo conozco por su trayectoria, tuvo un paso por Atlético Nacional pero no he conversado aún nada", fueron las palabras del jugador.

¿De cuánto es el valor de Agustín Álvarez Wallace?

Actualmente, el jugador mantiene un valor de 500 mil euros. Esto de acuerdo a información extraída del portal Transfermarkt.

Trayectoria de Agustín Álvarez Wallace

  • Racing Club de Montevideo
  • Montevideo City Torque
  • Unión La Calera
  • Atlético Nacional
  • Peñarol
  • Peñarol Sub-19
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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