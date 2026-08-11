- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- PSG vs Aston Villa
- Real Madrid vs La Coruña
- Perú vs Italia
- Fichajes vóley
¡Lo último! Sporting Cristal oficializó a Agustín Álvarez Wallace para el Torneo Clausura: "Felices"
El club Celeste anunció oficialmente la llegada del pivote uruguayo de 25 años a través de sus redes sociales.
Es oficial: Agustín Álvarez Wallace es el nuevo jugador de Sporting Cristal para este Torneo Clausura de la Liga 1. El jugador fue anunciado por todo lo alto a través de las redes sociales del club celeste, que, en las últimas horas del mercado de pases en nuestro país, logró cerrar el acuerdo con el deportista de 25 años.
PUEDES VER: Agustín Álvarez Wallace llenó de elogios a figura de Sporting Cristal tras su fichaje: "Trayectoria"
"¡Bienvenido al Rímac, Agustín! Estamos felices de presentar a Agustín Álvarez Wallace 🇺🇾como nuevo jugador del Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A defender nuestros colores con todo!", escribió el elenco dirigido por Roberto Mosquera vía redes sociales.
Sporting Cristal anuncio a Agustín Álvarez
¿Qué dijo Agustín Álvarez Wallace tras su llegada al Perú?
Cabe señalar que a su llegada al Perú, el jugador llenó de elogios a Hernán Barcos. Esto por su trayectoria.
"Todavía no he hablado con Roberto Mosquera. Conozco a Yotún, Barcos, eso me impulsó venir. A Barcos lo conozco por su trayectoria, tuvo un paso por Atlético Nacional pero no he conversado aún nada", fueron las palabras del jugador.
¿De cuánto es el valor de Agustín Álvarez Wallace?
Actualmente, el jugador mantiene un valor de 500 mil euros. Esto de acuerdo a información extraída del portal Transfermarkt.
Trayectoria de Agustín Álvarez Wallace
- Racing Club de Montevideo
- Montevideo City Torque
- Unión La Calera
- Atlético Nacional
- Peñarol
- Peñarol Sub-19
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 19.80
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 33.00