MUY ATENTOS, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: anuncio de CÁMARAS CORPORALES para agentes de ICE genera PREOCUPACIÓN en ciudad fronteriza

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) espera que todos sus agentes de campo en Estados Unidos utilicen cámaras corporales para finales de agosto. La medida llega tras los cuestionamientos surgidos por tiroteos mortales contra inmigrantes en los que no hubo grabaciones y ya genera preocupación entre organizaciones proinmigrantes de Laredo.

ICE acelera el uso de cámaras corporales en Estados Unidos

Según información de Telemundo Laredo, los planes de ICE cobraron mayor impulso después de los casos de Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, y Johan Sebastián Durán Guerrero, en Maine, ambos inmigrantes que murieron tras recibir disparos de agentes. La abogada de inmigración Nelly Vielma consideró positiva la medida, aunque cuestionó que no se haya implementado antes.

"Por un lado, es bueno, siempre y cuando se implemente rápido. Yo creo que no debe haber ninguna excusa, porque son tantos millones de dólares los que ya se les dieron en el presupuesto que esto debería haberse hecho de inmediato", comentó a Telemundo Laredo.

Sin embargo, para las organizaciones que defienden a los inmigrantes en Estados Unidos, contar con cámaras corporales no garantiza, por sí mismo, transparencia ni responsabilidad.

Laredo cuestiona quién tendrá acceso a los videos de ICE

El principal motivo de preocupación en Laredo radica en el acceso a las grabaciones. Si bien ICE sostiene que puede retener o postergar la divulgación de videos para proteger investigaciones en curso, la agencia conserva la facultad de determinar cuándo hacer públicas determinadas imágenes.

Max Prado, de Alianza de Inmigración en Laredo, recordó que, en otros casos, la existencia de videos tampoco se tradujo necesariamente en sanciones contra los agentes. "Hemos visto varios casos en el pasado en los que sí hay cámaras corporales, sí hay videos y, aun así, no vi que nada de eso resultara en cargos contra un oficial ni en ningún tipo de responsabilidad", señaló, según Telemundo Laredo.

El congresista demócrata por el Distrito 28 de Texas, Henry Cuéllar, dijo que buscará impulsar medidas para que las imágenes puedan ser conocidas por la comunidad. "Nosotros tenemos el derecho de ver este video y es algo que yo voy a empujar. Si hay un caso donde hay cámaras, ese video se debe de poner para el público lo más pronto posible", afirmó.

Así, mientras ICE prepara la implementación de cámaras corporales para sus agentes en Estados Unidos, en Laredo el debate se centra en si las grabaciones realmente permitirán una mayor transparencia cuando estén involucrados inmigrantes y agentes de la agencia.