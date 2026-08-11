¿Quién es Jhair Soto, el joven futbolista que suena como último refuerzo para Alianza Lima?

A horas del cierre del libro de pases de la Liga 1 2026, Alianza Lima viene gestionando la llegada de un último refuerzo para afrontar el Torneo Clausura. Se trata de Jhair Soto, defensor que todavía pertenece a ADT y que serviría para cerrar el plantel con el que buscará ser campeón nacional sin necesidad de jugar los playoffs.

Con solo 23 años, el zaguero ha venido destacando en las últimas campañas con el elenco de Junín, con el que tiene contrato hasta 2027. Se sabe que en Matute quieren comprar un importante porcentaje de su pase y así convertirlo en una pieza de recambio para el plantel que encabeza Pablo Guede.

De acuerdo a la información de José Varela, desde la escuadra victoriana vienen realizando los últimos esfuerzos para incorporar a Soto. Recordemos que hasta este martes 11 de agosto, los clubes nacionales pueden inscribir jugadores, por lo que el principal enemigo es el reloj.

"Jhair Soto, futbolista de ADT, se aproxima a Alianza Lima. A pocas horas para el cierre del libro de pases, los 'blanquiazules' harán el último esfuerzo para cerrar las negociaciones por el 80% de su pase", escribió el comunicador en su cuenta de X.

Jhair Soto suena como refuerzo de Alianza Lima

¿Quién es Jhair Soto y cómo juega?

No destaca por su estatura para ser central (1,70 metros), pero es un jugador con una buena lectura de juego y con cierta velocidad. Sabe anticipar y es difícil de superar en el uno contra uno, además destaca por saber interceptar pases o remates. En el juego aéreo, pese a no ser muy alto, también gana pelotas.