Alianza Lima cerca de fichar a futbolista de club rival en la Liga 1: "Se despidió"

El mercado de fichajes en el fútbol peruano cerrará pronto, por lo que Alianza Lima debe realizar una contratación en las próximas horas si quiere quedar listo para el resto del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. En ese sentido, recientemente el cuadro blanquiazul y todos sus hinchas recibieron una emocionante noticia sobre un elemento que tendría todo acordado para llegar a Matute en los siguientes días.

Resulta que, como se venía indicando desde hace semanas, finalmente todo apunta a que los íntimos se harán con el refuerzo de Jhair Soto procedente de ADT para todo lo que queda de la temporada. En las últimas horas la periodista Ana Lucía Rodríguez indicó que todavía no estaba nada cerrado, pero que cualquier cosa podía suceder antes de que culmine el libro de pases, y ahora hay nueva información al respecto.

Según señaló el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, el defensa central de 24 años está a simplemente horas de vestirse con la camiseta de Alianza Lima. “Jhair Soto se despidió del plantel de ADT”, apuntó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’, por lo que todo está consumado para el cambio de rumbo en la carrera profesional del futbolista nacional.

Jahir Soto está cerca de convertirse en fichaje de Alianza Lima.

Si bien es cierto, no dio a conocer detalles de la transferencia, el hecho de que se haya marchado de Tarma deja claro que tomó una decisión respecto a su futuro, y también que el ‘Vendaval’ llegó a un acuerdo económico con el cuadro blanquiazul. Ahora solo falta la confirmación oficial por parte del combinado limeño, que enfrentará a UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.

¿Cuál es el valor de Jhair Soto?

De acuerdo a la última actualización del conocido portal Transfermarkt, que brinda información de todos los futbolistas a nivel mundial, Jhair Soto tiene un valor de 550 mil euros en el mercado de transferencias y es el jugador más caro que tiene todo ADT de Tarma.