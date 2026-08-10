Alianza Lima y una fuerte noticia a sus hinchas sobre su último fichaje: "Me dijeron que..."

Alianza Lima es uno de los candidatos a salir campeón de la Liga 1 2026, pero aún debe afinar algunos detalles dentro de su plantel para mejorar el rendimiento en conjunto. Bajo esa premisa, los hinchas vienen exigiéndole a la directiva una última incorporación mientras el mercado de fichajes sigue abierto, y el conjunto blanquiazul tiene una fuerte noticia para sus más leales seguidores.

Como muchos recuerdan, a lo largo del mes pasado se vinculó a Jhair Soto con el cuadro íntimo. El defensa de 23 años tiene actualmente contrato con ADT de Tarma, pero en La Victoria lo quieren para conseguir el título del Torneo Clausura. Ahora, la conocida periodista Ana Lucía Rodríguez filtró información sumamente importante mediante el programa 'Hablemos de MAX', en L1 MAX.

“Me dijeron que todavía no había nada confirmado, todavía no está cerrado, podrían haber novedades en las próximas horas. Es más o menos por ahí (un tema de plata)”, indicó la mencionada comunicadora. De esta forma, faltan afinar detalles para conocer si finalmente se dará la transferencia o no. Sin embargo, no es la única posición que debe reforzar Alianza Lima en la Liga 1 2026.

Resulta que, ante la salida de Guillermo Viscarra, los blanquiazules deben tener a un portero de categoría como plan B en caso Alejandro Duarte termine lesionándose en algún punto de la temporada. Por ello, en Matute deben analizar si hacer el esfuerzo económico por Jhair Soto o si buscarán conseguir a un nuevo guardameta para el resto del Torneo Clausura.

¿Cuándo cierra el libro de pases de la Liga 1 2026?

La fecha límite para que cualquier club del fútbol peruano inscriba a jugadores para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 es el martes 11 de agosto. Por ello, a falta de solo horas, todos los hinchas de Alianza Lima están impacientes y quieren que el club de sus amores anuncie a su último fichaje.