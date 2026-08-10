¿No lo quiere? Se filtró por qué Héctor Cúper no convoca a Edison Flores: "Es una..."

Una de las principales dudas entre los hinchas de Universitario en estos últimos encuentros ha sido la ausencia de uno de los capitanes del plantel, Edison Flores, quien no ha tenido participación desde la primera jornada del Torneo Clausura y quedó fuera de la nómina para los duelos ante Cienciano y Sporting Cristal. Por eso, muchos seguidores de la 'U' se han mostrado sorprendidos por la determinación adoptada por Héctor Cúper.

En ese contexto, durante la transmisión del programa 'L1 MAX', se ofrecieron detalles sobre las razones por las que el futbolista conocido como el 'Orejas' no está sumando minutos en la propuesta del entrenador argentino en esta segunda mitad del año.

Se filtró por qué Héctor Cúper no convoca a Edison Flores

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Flores no presenta ninguna lesión, de modo que su ausencia responde únicamente a una decisión técnica de Cúper, por lo que su presencia para el partido ante FC Cajamarca aún es duda.

Edison Flores solo ha jugado un partido en el Clausura

“Dependerá de Cúper si quiere poner en lista a Flores, a Bryan Reyna y a Quispe. Repito, lo de Edison Flores es una decisión solamente de Cúper, no tiene lesión”, explicó Peralta.

Cabe mencionar que el atacante solo ha podido disputar un partido en lo que va de la competencia y este fue ante ADT, el cual fue el estreno del elenco estudiantil en el Clausura.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Universitario se medirá ante FC Cajamarca el domingo 16 de agosto a las 3.30 p. m., en partido correspondiente a la fecha cinco del Torneo Clausura de la Liga 1.