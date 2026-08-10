¿Cuándo vuelve Luis Ramos a Alianza Lima? Esto es lo que se sabe sobre su recuperación

Luis Ramos llegó a Alianza Lima con la consigna de convertirse en la principal referencia en la ofensiva blanquiazul. Lamentablemente, la dura competencia en la delantera y las lesiones han mermado su rendimiento hasta el punto de perder su lugar en el equipo de Pablo Guede. No obstante, el regreso del exjugador de Cusco FC y América de Cali se daría pronto, tras confirmarse los avances de su recuperación, luego de sufrir una lesión a finales del Apertura.

¿Cuándo vuelve Luis Ramos a jugar con Alianza Lima?

Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez, el delantero de 26 años viene recuperándose favorablemente y estaría de vuelta en las próximas dos semanas, dicho por el mismo Ramos en la previa del partido entre Sport Boys y Alianza Lima en el Estadio Nacional. Encuentro en el que ambos equipos repartieron puntos al igualar por 1-1.

"Ramos habló previo al partido (contra Sport Boys), contó que tiene todavía para dos semanas, que ya está lesionado hace un buen tiempo", informó 'Analú' para el programa 'Hablemos de MAX', donde también confirmó que Piero Cari viene recuperándose de una dolencia.

¿Cuál es la lesión de Luis Ramos?

Como se recuerda, a finales del Torneo Apertura, Ramos sufrió un desgarro en el aductor/muslo derecho, el cual se complicó con un cuadro de pubalgia, lo cual lo ha mantenido alejado de las canchas por meses y sin la posibilidad de debutar en el Torneo Clausura. Sin embargo, el propio futbolista confirmó que viene culminando su proceso de recuperación y en las próximas fechas podría ser considerado por Pablo Guede.

Números de Luis Ramos con Alianza Lima

Desde su llegada a Matute a inicios de temporada, Luis Ramos solo ha disputado 12 partidos en la Liga 1 con camiseta blanquiazul, todos por el Torneo Apertura. El atacante aún no ha marcado goles oficiales con los íntimos.

Trayectoria de Luis Ramos