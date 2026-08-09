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Alan Cantero y su frío análisis tras el empate entre Alianza Lima y Sport Boys: "No se puede..."

Alan Cantero se pronunció tras el empate de Alianza Lima ante Sport Boys y fue contundente al analizar el rendimiento del cuadro blanquiazul.

Eduardo Chirinos
Alan Cantero se pronunció tras el empate entre Boys y Alianza Lima
Alan Cantero se pronunció tras el empate entre Boys y Alianza Lima | Foto: Alianza Lima
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Alan Cantero, futbolista de Alianza Lima, se pronunció tras el empate por 1-1 con Sport Boys en el Estadio Nacional, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El atacante argentino dio sus impresiones sobre el duelo ante los chalacos y valoró el punto obtenido, pese a que se perdió una buena oportunidad de sacar diferencia en lo más alto de la tabla de posiciones.

Jefferson Farfán elogió a figura del Boys tras el empate con Alianza Lima.

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¿Qué dijo Alan Cantero tras el partido ante Sport Boys?

En declaraciones a la prensa, Alan Cantero destacó el nivel y la exigencia que mostraron los dirigidos por el profesor Carlos Desio. En ese sentido, consideró que Sport Boys es el rival más complicado que les ha tocado enfrentar en lo que va de la presente temporada.

"Es positivo (el empate), siempre es positivo sacar (un punto), si no se puede ganar, pues empatar y nada, nos sirve para seguir sumando. Por ahora sí (fue le rival más difícil), hicieron un partido increíble, estaban muy concentrados ellos, muy enfocados. A nosotros nos costó arrancar pero destacamos que siempre (nuestro equipo) siempre lo intentó y lo fue a buscar y nos llevamos un punto que para nosotros es valioso", indicó a su salida del estadio.

Alianza Lima, Sport Boys

Alianza Lima y Sport Boys empataron 1-1.

Alan Cantero y su opinión sobre la falta contra Marco Huamán

Al ser consultado sobre el pisotón que recibió su compañero Marco Huamán, Cantero evitó entrar en polémicas y se limitó a decir que el árbitro es quien decide si una jugada amerita o no una sanción severa: "Son decisiones que toman ellos (árbitros) y bueno, hay que aceptarlas. Nosotros nos enfocamos en lo nuestro que es jugar y solo eso.", añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Cabe resaltar que los dirigidos por Pablo Guede volverán a jugar el próximo sábado 15 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana) cuando reciban en el Estadio Alejandro Villanueva a UTC de Cajamarca, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

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