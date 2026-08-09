Mr Peet criticó a futbolista de Alianza Lima tras empate con Sport Boys: "Tiene que asumir"

Alianza Lima tenía la misión de vencer para acercarse al liderato del Torneo Clausura 2026; sin embargo, terminó encontrándose ante un gran nivel de Sport Boys que los anuló y pudo quedarse con la victoria. Precisamente, luego de este resultado, Mr Peet analizó el encuentro y fue sumamente crítico con un jugador de los íntimos.

Mr Peet criticó a futbolista de Alianza Lima tras empate con Sport Boys

Durante la emisión de su programa ‘Madrugol’, Mr Peet analizó el empate de Alianza Lima en el Estadio Nacional y sorprendió al apuntar en contra de Alejandro Duarte por su desempeño. Según indicó, el golero no tuvo su mejor noche especialmente por lo expuesto que quedó en los goles anulados a los rosados.

En esa línea, el periodista recalcó que Duarte debe asumir una mayor responsabilidad en el campo de juego y convertirse en un líder para los blanquiazules desde su arco.

Alejandro Duarte ha sido señalado por los goles en contra de Alianza Lima en el Torneo Clausura.

"Voy a decir algo también. Yo no discuto que Alejandro Duarte sea un buen arquero, pero hoy las que fueron al arco fueron gol. Es nuestro arquero titular y él tiene que asumir otro tipo de rol en el equipo. Los equipos tienen que tener líderes y el arquero debe ser líder”, señaló el comunicador.

No obstante, lejos de querer generar polémica, Mr Peet recalcó que Alejandro Duarte es un portero muy capaz, pero se equivocó en sus decisiones durante los dos goles anulados a Sport Boys.

"Duarte es muy buen arquero, no lo voy a discutir. No tiene error en el gol de Alarcón, pero en el gol de Erustes el balón pasa por debajo del cuerpo y el gol de Urruti termina lanzándose cuando la pelota ya lo superaba, (...), reacciona muy tarde. Es nuestro arquero titular y va a seguir siendo titular, pero voy a decir una cosa: en los equipos de fútbol, los arqueros deben adoptar otra postura. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer", concluyó.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima deberá volver a los entrenamientos lo más pronto posible para preparar su siguiente enfrentamiento ante UTC de Cajamarca. Este partido se jugará en el Estadio de Matute el sábado 15 de agosto y será vital para que los blanquiazules sigan en camino al título.