Carlos Desio, DT de Sport Boys, dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras empate: "Un rival..."

Sport Boys estuvo a un paso de dar la sorpresa y superar a Alianza Lima en la jornada 4 del Torneo Clausura 2026. No obstante, el encuentro terminó igualado 1-1 en el Estadio Nacional. Al término del partido, el entrenador Carlos Desio no dudó en dar una opinión tajante sobre los blanquiazules.

Carlos Desio, DT de Sport Boys, dio rotundo calificativo a Alianza Lima

En la conferencia de prensa, Carlos Desio fue consultado por sus sensaciones tras el empate ante Alianza Lima. Ante ello, el técnico no dudó en expresar su desazón por no haber conseguido la victoria, especialmente luego de los dos goles que le fueron anulados a Sport Boys.

Del mismo modo, el estratega argentino sorprendió al referirse a su rival y, lejos de generar polémica, destacó sus cualidades al calificarlo como un equipo "muy bueno". En esa línea, resaltó el gran trabajo defensivo de la 'Misilera' para cortar las líneas de pase durante los 90 minutos.

Alianza Lima y Sport Boys se repartieron los puntos en el Estadio Nacional.

"La verdad que la sensación es agridulce merecíamos más, nos anulan dos goles que nos daban alivio de estar más tranquilos en el marcador. Obviamente enfrentamos a un rival muy bueno. Lo hicimos muy bien sobre todo al encerrarlos en la parte media, esa necesidad de ellos de meter gente para empatar hizo que nos metan en el arco”, sostuvo.

Asimismo, Desio se tomó unos minutos para llenar de elogios a sus jugadores por el gran rendimiento que mostraron en este encuentro y destacó que esa actitud será clave para alcanzar los objetivos trazados. “Felicitar a mis jugadores que con esta actitud se va a llegar muy lejos", remarcó el estratega.

Alianza Lima no pierde ante Sport Boys desde hace tres años

Los rosados no han logrado imponer condiciones ante Alianza Lima desde hace tres temporadas. Su última victoria fue por 1-0 en julio de 2023. Desde entonces, han disputado seis partidos con un saldo de cinco victorias para los blanquiazules y un empate.