0
LO ÚLTIMO
Tabla ACTUALIZADA del Clausura y Acumulado 2026

Carlos Desio, DT de Sport Boys, dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras empate: "Un rival..."

Sport Boys empató ante Alianza Lima por el Torneo Clausura y, tras el final del partido, Carlos Desio sorprendió con una rotunda opinión sobre el desempeño de los blanquiazules.

Angel Curo
Carlos Desio, DT de Sport Boys, dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras empate
Carlos Desio, DT de Sport Boys, dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras empate | Captura Inka Digital TV | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sport Boys estuvo a un paso de dar la sorpresa y superar a Alianza Lima en la jornada 4 del Torneo Clausura 2026. No obstante, el encuentro terminó igualado 1-1 en el Estadio Nacional. Al término del partido, el entrenador Carlos Desio no dudó en dar una opinión tajante sobre los blanquiazules.

Mr Peet destacó a jugador de casi medio millón tras empate de Alianza Lima con Boys

PUEDES VER: Mr Peet destacó a jugador de casi medio millón tras empate de Alianza Lima con Boys: "Potencia"

Carlos Desio, DT de Sport Boys, dio rotundo calificativo a Alianza Lima

En la conferencia de prensa, Carlos Desio fue consultado por sus sensaciones tras el empate ante Alianza Lima. Ante ello, el técnico no dudó en expresar su desazón por no haber conseguido la victoria, especialmente luego de los dos goles que le fueron anulados a Sport Boys.

Del mismo modo, el estratega argentino sorprendió al referirse a su rival y, lejos de generar polémica, destacó sus cualidades al calificarlo como un equipo "muy bueno". En esa línea, resaltó el gran trabajo defensivo de la 'Misilera' para cortar las líneas de pase durante los 90 minutos.

Alianza Lima vs Sport Boys, Liga 1

Alianza Lima y Sport Boys se repartieron los puntos en el Estadio Nacional.

"La verdad que la sensación es agridulce merecíamos más, nos anulan dos goles que nos daban alivio de estar más tranquilos en el marcador. Obviamente enfrentamos a un rival muy bueno. Lo hicimos muy bien sobre todo al encerrarlos en la parte media, esa necesidad de ellos de meter gente para empatar hizo que nos metan en el arco”, sostuvo.

Asimismo, Desio se tomó unos minutos para llenar de elogios a sus jugadores por el gran rendimiento que mostraron en este encuentro y destacó que esa actitud será clave para alcanzar los objetivos trazados. “Felicitar a mis jugadores que con esta actitud se va a llegar muy lejos", remarcó el estratega.

Alianza Lima no pierde ante Sport Boys desde hace tres años

Los rosados no han logrado imponer condiciones ante Alianza Lima desde hace tres temporadas. Su última victoria fue por 1-0 en julio de 2023. Desde entonces, han disputado seis partidos con un saldo de cinco victorias para los blanquiazules y un empate.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Tabla de posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1 EN VIVO: clasificación y resultados de la fecha 4

  2. Universitario se quedó con los tres puntos ante Sporting Cristal y escala en la tabla del Clausura

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano