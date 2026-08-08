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Lotería de Boyacá HOY, sábado 8 de agosto EN VIVO: qué jugó, estadísticas y RESULTADOS del último sorteo
Si deseas conocer los resultados de la Lotería de Boyacá, puedes consultar AQUÍ todos los detalles. ¿Quién se llevará el premio de 15.000 millones de pesos?
HOY, sábado 8 de agosto de 2026, la Lotería de Boyacá llevará a cabo un nuevo sorteo que ofrecerá un premio mayor de 15.000 millones de pesos colombianos. Esta esperada edición, que forma parte de la tradición de juegos de azar en Colombia, capta la atención de numerosos participantes. En Líbero, te compartimos los resultados, el horario del sorteo y los números ganadores.
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Plan de premios de la Lotería de Boyacá
- Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos.
- Premio Alegría: 400 millones de pesos.
- Premio Ilusión: 300 millones de pesos.
- Premio Esperanza: 100 millones de pesos.
- Premios Berraquera: cuatro premios de 50 millones de pesos cada uno.
- Premios Optimismo: 15 premios de 20 millones de pesos cada uno.
- Premios Valentía: 38 premios de 10 millones de pesos cada uno.
¿Cómo cobrar los premios de la Lotería de Boyacá?
Para reclamar un premio bruto que oscila entre 140 UVT y 10 millones de pesos, es necesario presentarse en las oficinas o puntos autorizados. Debes llevar el premio original debidamente firmado, el formulario RCO-01 también firmado y con huella, así como tu documento de identidad en formato PDF. Luego, el distribuidor enviará un correo electrónico a la Lotería de Boyacá solicitando la autorización para el pago, la cual será respondida en un plazo máximo de tres días.
¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?
Los secos de la Lotería de Boyacá son los premios secundarios que se entregan junto al premio mayor, formando parte del esquema oficial de recompensas del sorteo. Este sistema abarca diversas categorías con montos destacados, entre los cuales resalta el seco denominado Fortuna, que alcanza cerca de 1.000 millones de pesos.
Asimismo, se incluyen otros secos como Alegría, que oscila entre 300 y 400 millones, y Esperanza, que ofrece 100 millones. También se distribuyen varios premios de 50 millones, además de numerosos secos de 20 y 10 millones.
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