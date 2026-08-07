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RESULTADOS Sinuano Día HOY, viernes 7 de agosto de 2026, EN VIVO: números ganadores del último sorteo y estadísticas
Aumenta la emoción entre los participantes del Sinuano Día y Noche ante el sorteo de hoy, viernes 7 de agosto. Los jugadores esperan que la fortuna les sonría.
El Sinuano Día y Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y esperados de Colombia, especialmente en la región Caribe, donde diariamente miles de jugadores siguen de cerca los resultados y participan en sus sorteos. HOY, viernes 7 de agosto de 2026, la atención se dirige hacia los números ganadores más recientes y la anticipación por el próximo sorteo. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir tu suerte en este tradicional juego de chance!
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del jueves 6 de agosto de 2026: qué jugó y resultados del último sorteo de la lotería
RESULTADOS Sinuano Día y Noche HOY, viernes 7 de agosto de 2026, EN VIVO: números ganadores del último sorteo
Bienvenidos
HOY, viernes 7 de agosto se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Revisa AQUÍ los resultados y números ganadores al instante, conoce los horarios de cada juego y comprueba si tu boleto fue premiado. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!
¿Dónde comprar los boletos para el Sorteo Sinuano?
Los boletos del Sinuano se encuentran disponibles para su compra en puntos físicos autorizados de SuperGIROS en Colombia. Además, se pueden adquirir a través de plataformas digitales habilitadas y en el sitio web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Record. ¡Una excelente noticia para sus seguidores!
¿A qué hora se juega el Sorteo Sinuano Día y Noche?
- El Sinuano Día se lleva a cabo alrededor de las 2.30 p. m. (hora de Colombia), siendo este el primer sorteo del día.
- El Sinuano Noche se realiza aproximadamente a las 10.30 p. m., marcando el cierre de la jornada de apuestas. No obstante, en ocasiones especiales, como domingos o días festivos, estos horarios pueden experimentar cambios, llegando a realizarse incluso a las 8.30 p. m. en ciertos casos.
¿Cómo reclamar el premio del Sorteo Sinuano?
Para poder reclamar un premio del Sinuano Día o Noche, los ganadores deben presentar su documento de identidad y el tiquete original en condiciones adecuadas, ya que esta documentación es esencial para validar el pago. Los premios de menor cuantía se pueden cobrar directamente en los puntos autorizados de la red de apuestas.
Sin embargo, para los premios de mayor valor, el ganador debe realizar un trámite administrativo más complejo de manera personal. Es relevante mencionar que, si el premio supera las 48 UVT, se aplicará una retención del 20% en concepto de impuesto, conforme a la normativa vigente en Colombia. Además, el plazo máximo para reclamar cualquier premio es de un año.
En el caso de apuestas realizadas en línea, el pago se efectúa a través de un monedero virtual o mediante transferencia bancaria, dependiendo de la plataforma utilizada.
¡Vamos al Circo!
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