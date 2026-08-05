Sinuano Día y Noche HOY, jueves 6 de agosto de 2026: resultados del último sorteo de la lotería

El Sinuano realizó su último sorteo este jueves 6 de agosto de 2026 y los participantes podrán conocer los números ganadores del Sinuano Día y Sinuano Noche, además de consultar dónde podrás reclamar los premios de los sorteos. ¡Le deseamos mucha suerte!

Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 6 de agosto EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo 07:25 Resultados del Sinuano Noche del jueves 6 de agosto Estos fueron los números ganadores del Sorteo Sinuano de hoy, jueves 6 de agosto: 7 4 5 6 | La Quinta: 6 20:20 TRANSMISIÓN EN LÍNEA 19:52 ¿Por qué el Sorteo Sinuano es muy popular en Colombia? Este tradicional entretenimiento se caracteriza por su frecuencia diaria, con dos sorteos: Sinuano Día, que se realiza en la tarde, y Sinuano Noche, lo que genera una constante expectativa entre los participantes. Su popularidad se debe a varios factores, entre ellos su accesibilidad, ya que permite realizar apuestas con sumas bajas de dinero, lo que lo convierte en una opción atractiva para muchos. 17:58 ¿A qué hora se juega el Sorteo Sinuano Noche? El sorteo de Sinuano Noche programado para hoy, jueves 6 de agosto, se llevará a cabo a las 10.30 p. m., según la hora oficial de Colombia. Este evento se realiza en su horario habitual, ofreciendo a los participantes la oportunidad de probar suerte en esta popular lotería. 16:49 ¿Qué es el Sorteo Sinuano? El Sinuano es un conocido juego de lotería y azar originario de Colombia, que recibe su nombre de la región del Valle del Río Sinú, ubicada en el departamento de Córdoba. Además de su popularidad como juego, el término también se emplea de manera informal para describir a las personas que provienen de esta zona. 15:16 ¿Dónde ver los resultados del Sinuano Día y Noche? Los resultados de Sinuano Día y Sinuano Noche están disponibles en tiempo real mediante la transmisión de Telecaribe, así como en el canal oficial de YouTube titulado Resultados de loterías y Chances en Colombia, que también es conocido como Record. 14:34 Resultados del Sinuano Día de HOY, 6 de agosto Estos fueron los números ganadores del Sorteo Sinuano de hoy, jueves 6 de agosto: 8-9-4-1 | La Quinta: 6 14:31 TRANSMISIÓN EN LÍNEA 14:18 En breve, los resultados del Sinuano Día de hoy, 6 de agosto Dentro de unos minutos, podrás conocer los resultados oficiales del Sorteo Sinuano Día de hoy, jueves 6 de agosto. 13:51 ¿Dónde comprar los boletos para el Sorteo Sinuano? Los boletos del Sinuano se pueden conseguir en los puntos de venta autorizados que forman parte de la red de distribuidores en Colombia. Además, existe la posibilidad de adquirirlos a través de las plataformas digitales oficiales de los operadores autorizados, lo que representa una alternativa rápida y conveniente para realizar la compra. 12:45 ¿A qué hora se juega el Sinuano DÍA de HOY? El sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo hoy, jueves 6 de agosto de 2026, a las 2.30 p. m. (hora de Colombia). Al concluir el evento, los participantes tendrán la oportunidad de verificar en tiempo real los resultados, así como los números ganadores y las combinaciones que han sido premiadas. 11:09 Bienvenidos a los resultados del Sorteo Sinuano de hoy, jueves 6 de agosto HOY, jueves 6 de agosto de 2026, se darán a conocer los resultados oficiales de los sorteos Sinuano Día y Sinuano Noche. En Líbero, están disponibles los números ganadores, junto con los detalles de cada sorteo y los horarios de esta reconocida lotería colombiana. Aprovecha la ocasión para convertirte en uno de los afortunados ganadores.

¿A qué hora juega el Sinuano en Colombia?

El Sinuano cuenta con dos sorteos diarios en Colombia, conocidos como Sinuano Día y Sinuano Noche. Los horarios establecidos para cada sorteo son los siguientes:

Sinuano Día : 2:30 p. m.

: 2:30 p. m. Sinuano Noche (lunes a sábado): 10:30 p. m.

(lunes a sábado): 10:30 p. m. Sinuano Noche (domingos y festivos): 8:30 p. m.

Se recomienda realizar las apuestas con anticipación para evitar inconvenientes antes del cierre de participación.

Plan de premios del Sinuano

El valor del premio en el Sinuano depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad elegida por cada participante. Los pagos se calculan tomando como referencia el monto apostado, y la tabla de premios habitual contempla las diferentes opciones según los aciertos obtenidos.

4 cifras en orden : 4.500 veces el valor apostado.

: 4.500 veces el valor apostado. 3 cifras en orden : 400 veces el valor apostado.

: 400 veces el valor apostado. 2 cifras en orden : 50 veces el valor apostado.

: 50 veces el valor apostado. 1 cifra en orden: 5 veces el valor apostado.

El monto final recibido puede variar según la cantidad invertida en la apuesta.

¿Dónde reclamar los premios del Sinuano?

Las personas que resulten ganadoras deben acudir a los puntos autorizados o a las oficinas establecidas por la entidad operadora, según el valor del premio obtenido. Para realizar el proceso de cobro, normalmente se requiere: