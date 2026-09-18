Partidos de hoy, sábado 19 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
Conoce al detalle la programación completa con todos los
, partidos de hoy sábado 19 de septiembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos Actualizado el 18 Sep. 2026 | 22:00 H
Este sábado 19 de septiembre se realizarán interesantes encuentros por las principales ligas del mundo. En Perú, por ejemplo, se realizará la décima fecha del
Torneo Clausura con la participación del Barcelona; en LaLiga de España jugará el Barcelona; en Italia habrá el Roma vs Inter y más. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy. Partidos de hoy por la Liga 1 2026
Partido Horario Canal Cajamarca vs Cusco FC 1.00 p. m. L1 Max y L1 Play Sporting Cristal vs Atlético Grau 3.30 p. m. L1 Max y L1 Play D. Garcilaso vs Universitario 6.00 p. m. L1 Max y L1 Play Melgar vs Sport Boys 8.15 p. m. L1 Max y L1 Play Partidos de hoy por la Premier League
Partidos Horario Canal Tottenham vs Aston Villa 6.30 a. m. ESPN y Disney+ Brighton vs Arsenal 9.0.0 a. m. ESPN y Disney+ Everton vs Ipswich 9.00 a. m. Disney+ Newcastle vs Hull City 9.00 a. m. ESPN 2 y Disney+ Nottingham vs Coventry 11.30 a. m. ESPN 2 y Disney+ Partidos de hoy por LaLiga
Partido Horario Canal Osasuna vs Rayo Vallecano 7.00 a. m. ESPN 2 y Disney+ Athletic Club vs Alavés 9.15 a. m. DSports y DGO Celta de Vigo vs Racing Club 11.30 a. m. ESPN 4 y Disney+ Sevilla vs Barcelona 2.00 p. m. DSports y DGO Partidos de hoy por la Bundesliga
Partido Horario Canal Borussia M’gladbach vs Mainz 8.30 a. m. Disney+ Eintracht Francfort vs Friburgo 8.30 a. m. Disney+ Hamburgo vs Colonia 8.30 a. m. Disney+ Werder Bremen vs Augsburgo 8.30 a. m. Disney+ Stuttgart vs Borussia Dortmund 11.30 a. m. Disney+ Partidos de hoy por la Ligue 1
Partido Horario Canal Paris FC vs Estrasburgo 10.15 a. m. Disney+ Angers vs Troyes 1.45 p. m. Disney+ Le Mans vs Lorient 1.45 p. m. Disney+ Lyon vs Stade Rennais 1.45 p. m. Disney+ Toulouse vs Le Havre 1.45 p. m. Disney+ Partidos de hoy por la Serie A
Partido Horario Canal Bolonia vs Torino 8.00 a. m. Disney+ Udinese vs Cagliari 8.00 a. m. Disney+ Roma vs Inter 11.00 a. m. ESPN y Disney+ Venezia vs Lazio 1.45 p. m. ESPN 2 y Disney+ Partidos de hoy por la Liga de Argentina
Partido Horario Canal Gimnasia LP vs Banfield 12.30 p. m. Disney+ y Fanatiz Gimnasia Mendoza vs Deportivo Riestra 12.30 p. m. Disney+ y TyC Sports Unión de Santa Fe vs Independiente 2.45 p. m. TyC Sports y Fanatiz River Plate vs Huracán 5.00 p. m. ESPN 2 y Disney+ Instituto vs Talleres 7.15 p. m. TyC Sports y Fanatiz Partidos de hoy por la Liga Paceña
Partido Horario Canal Always Ready vs Academia del Balompié 2.00 p. m. Entel Gol Aurora vs Universitario de Vinto 4.30 p. m. Entel Gol Real Potosí vs Nacional Potosí 7.00 p. m. Entel Gol Partidos de hoy por el Brasileirao
Partido Horario Canal Atletico Mineiro vs Chapeconese 2.00 p. m. Fanatiz y Premiere Mirassol vs Botafogo 3.00 p. m. Fanatiz y Premiere Remo vs Santos 4.30 p. m. Fanatiz y Premiere Vasco vs Coritiba 6.30 p. m. Fanatiz y Premiere Sao Paulo vs Internacional 7.00 p. m. Fanatiz y Premiere Partidos de hoy por la Liga de Colombia
Partido Horario Canal Millonarios vs Boyacá Chicó 2.00 p. m. RCN y Win Sports Alianza vs Ind. Santa Fe 4.05 p. m. Win Sports y Win+ Deportivo Cal vs Cúcuta 6.10 p. m. RCN y Win+ Dep. Pasto vs Once Caldas 8.15 p. m. Win+ Partidos de hoy de la Liga de Posiciones de Ecuador
Partido Horario Canal Guayaquil City vs Leones del Norte 4.30 p. m. Zapping Emelec vs Libertad 7.00 p. m. Zapping Partidos de hoy por la Copa de Paraguay
Partido Horario Canal Libertad vs S. Ameliano 2.00 p. m. DSports Argentina Cerro Porteño vs Rubio Ñú 4.30 p. m. DSports Argentina Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
Partido Horario Canal Boston River vs Progreso 10.00 a. m. Disney+ CA Cerro vs Peñarol 1.30 p. m. Disney+ Maldonado vs Cerro Largo 4.30 p. m. Disney+
Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.
Prefiero a Libero en Google