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Partidos de hoy, sábado 19 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, sábado 19 de septiembre. Se nos vienen encuentros por Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros torneos

Gary Huaman
Revisa acá la agenda de los partidos que se jugarán este sábado 19 de septiembre.
Revisa acá la agenda de los partidos que se jugarán este sábado 19 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este sábado 19 de septiembre se realizarán interesantes encuentros por las principales ligas del mundo. En Perú, por ejemplo, se realizará la décima fecha del Torneo Clausura con la participación del Barcelona; en LaLiga de España jugará el Barcelona; en Italia habrá el Roma vs Inter y más. Revisa aquí la agenda de los partidos de hoy.

Barcelona se enfrenta a Sevilla por LaLiga

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Barcelona vs Sevilla y dónde ver partido por LaLiga EA Sports?

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Cajamarca vs Cusco FC1.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Sporting Cristal vs Atlético Grau3.30 p. m.L1 Max y L1 Play
D. Garcilaso vs Universitario6.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Melgar vs Sport Boys8.15 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Premier League

PartidosHorarioCanal
Tottenham vs Aston Villa6.30 a. m.ESPN y Disney+
Brighton vs Arsenal9.0.0 a. m.ESPN y Disney+
Everton vs Ipswich9.00 a. m.Disney+
Newcastle vs Hull City9.00 a. m.ESPN 2 y Disney+
Nottingham vs Coventry11.30 a. m.ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Osasuna vs Rayo Vallecano7.00 a. m.ESPN 2 y Disney+
Athletic Club vs Alavés9.15 a. m.DSports y DGO
Celta de Vigo vs Racing Club11.30 a. m.ESPN 4 y Disney+
Sevilla vs Barcelona2.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Bundesliga

PartidoHorarioCanal
Borussia M’gladbach vs Mainz8.30 a. m.Disney+
Eintracht Francfort vs Friburgo8.30 a. m.Disney+
Hamburgo vs Colonia8.30 a. m.Disney+
Werder Bremen vs Augsburgo8.30 a. m.Disney+
Stuttgart vs Borussia Dortmund11.30 a. m.Disney+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
Paris FC vs Estrasburgo10.15 a. m.Disney+
Angers vs Troyes1.45 p. m.Disney+
Le Mans vs Lorient1.45 p. m.Disney+
Lyon vs Stade Rennais1.45 p. m.Disney+
Toulouse vs Le Havre1.45 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Serie A

PartidoHorarioCanal
Bolonia vs Torino8.00 a. m.Disney+
Udinese vs Cagliari8.00 a. m.Disney+
Roma vs Inter11.00 a. m.ESPN y Disney+
Venezia vs Lazio1.45 p. m.ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Gimnasia LP vs Banfield12.30 p. m.Disney+ y Fanatiz
Gimnasia Mendoza vs Deportivo Riestra12.30 p. m.Disney+ y TyC Sports
Unión de Santa Fe vs Independiente2.45 p. m.TyC Sports y Fanatiz
River Plate vs Huracán5.00 p. m.ESPN 2 y Disney+
Instituto vs Talleres7.15 p. m.TyC Sports y Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga Paceña

PartidoHorarioCanal
Always Ready vs Academia del Balompié2.00 p. m.Entel Gol
Aurora vs Universitario de Vinto4.30 p. m.Entel Gol
Real Potosí vs Nacional Potosí7.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por el Brasileirao

PartidoHorarioCanal
Atletico Mineiro vs Chapeconese2.00 p. m.Fanatiz y Premiere
Mirassol vs Botafogo3.00 p. m.Fanatiz y Premiere
Remo vs Santos4.30 p. m.Fanatiz y Premiere
Vasco vs Coritiba6.30 p. m.Fanatiz y Premiere
Sao Paulo vs Internacional7.00 p. m.Fanatiz y Premiere

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Millonarios vs Boyacá Chicó2.00 p. m.RCN y Win Sports
Alianza vs Ind. Santa Fe4.05 p. m.Win Sports y Win+
Deportivo Cal vs Cúcuta6.10 p. m.RCN y Win+
Dep. Pasto vs Once Caldas8.15 p. m.Win+

Partidos de hoy de la Liga de Posiciones de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Guayaquil City vs Leones del Norte4.30 p. m.Zapping
Emelec vs Libertad7.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Libertad vs S. Ameliano2.00 p. m.DSports Argentina
Cerro Porteño vs Rubio Ñú4.30 p. m.DSports Argentina

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Boston River vs Progreso10.00 a. m.Disney+
CA Cerro vs Peñarol1.30 p. m.Disney+
Maldonado vs Cerro Largo4.30 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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