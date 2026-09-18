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¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por el Torneo Clausura?

Revisa a qué hora juegan y en qué canal transmiten el partido Universitario vs Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Eduardo Chirinos
Universitario visita a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 de Torneo Clausura
Universitario visita a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 de Torneo Clausura | Foto: Composición Líbero
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Universitario de Deportes enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, en un duelo entre dos rivales directos por la punta del campeonato. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega albergará este magno evento que promete emociones de principio a fin. Por ello, en esta nota te detallamos los horarios confirmados en los diferentes países, así como el canal de transmisión para ver EN VIVO el partido.

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¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura?

El partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura está pactado para este sábado 19 de septiembre a las 6.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te brindamos los horarios en los diferentes países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

  • Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 8.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 7.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. del domingo 20 de septiembre.
Universitario de Deportes, Deportivo Garcilaso

Universitario vs Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura

¿En qué canal ver EN VIVO el partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso?

La transmisión EN VIVO ONLINE del partido Universitario vs Deportivo Garcilaso estará a cargo de L1 MAX y L1 Play para todo el territorio nacional, disponible en operadores como DirecTV, Movistar TV y Claro TV. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias de este compromiso.

Universitario vs Deportivo Garcilaso: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Tanto Universitario como Deportivo Garcilaso llegan a este encuentro como los dos equipos más regulares de la segunda parte del campeonato. Apenas un punto los separa del primer lugar del Clausura. Los dirigidos por el profesor Héctor Cúper se apoderaron del primer puesto tras vencer a Alianza Lima por 2-1 en Matute, aprovechando la derrota del 'Pedacito de Cielo' frente a Sport Boys.

Sin duda, el duelo de este sábado promete ser uno de los más atractivos de la fecha, teniendo como protagonistas a los dos equipos líderes del Clausura. El ganador de este duelo dormirá como puntero absoluto y sacará ventaja a sus más cercanos perseguidores.

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