Franco Velazco arremete contra Alianza Lima: "Tenemos otro tipo de perfil e identidad que nos caracteriza"

Franco Velazco, administrador de Universitario, recordó lo que vivió en el estadio Alejandro Villanueva luego de lo que fue el clásico peruano contra Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura. Tras ser consultado por los periodistas sobre el tema a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, para abordar el viaje hacia Cusco para el enfrentamiento contra Deportivo Garcilaso, el directivo crema no tuvo reparos en resaltar los valores de la institución estudiantil.

¿Qué dijo Franco Velazco, administrador de Universitario, sobre Alianza Lima?

Velazco primero empezó reconociendo el trabajo de los dirigidos por Héctor Cúper, destacando actualmente su posición en el Torneo Clausura que les permite depender de ellos mismos.

"Lo importante para nosotros hoy es depender nosotros mismos, y es lo que hemos logrado en la fecha anterior, así que hay que mantener esa ventaja", fueron sus primeras palabras recogidas por el medio 'Doble Toque'.

Ante la consulta del periodista sobre lo que pasó en Matute, el representante de la 'U' no dudó en mandar un fuerte mensaje. "Las cosas en su lugar. Después de lo que pasó usted en Matute y lo que no debería haber pasado a otros clubes", se le consultó. "Bueno, ya hablamos, dimos vuelta la página. Son cosas que no deben pasar, pero bueno, ya. En la U Tenemos otro tipo de perfil e identidad que nos caracteriza y nos diferencia de otros clubes claramente", fue la respuesta de Velazco.

Franco Velazco habló sobre lo sucedido en Matute.

¿Qué pasó entre Universitario y Alianza Lima?

Como se recuerda, Universitario de Deportes denunció a Alianza Lima por presuntos malos tratos y cuestionó las condiciones logísticas brindadas a su delegación durante el clásico peruano disputado en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). A continuación, los siguientes puntos que demandó el cuadro crema.

Sin palco adecuado: La dirigencia crema señaló que no contó con un palco oficial ni con un espacio acondicionado para observar el partido.

La dirigencia crema señaló que no contó con un palco oficial ni con un espacio acondicionado para observar el partido. Permanencia en los vestuarios: Según la denuncia, integrantes de la delegación y directivos tuvieron que permanecer en los camerinos durante el encuentro por motivos de seguridad.

Según la denuncia, integrantes de la delegación y directivos tuvieron que permanecer en los camerinos durante el encuentro por motivos de seguridad. Cuestionamientos al acuerdo: Desde Universitario consideraron que las condiciones recibidas no estuvieron acorde con los acuerdos establecidos entre ambas instituciones.

Universitario venció 2-1 a Alianza Lima. Foto: Liga 1

¿Cuándo juega Universitario vs Deportivo Garcilaso por Liga 1?

Universitario de Deportes visita a Deportivo Garcilaso este sábado 19 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 6.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y será transmitido EN VIVO por L1 MAX y L1 Play. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias del partido a través del minuto a minuto de Líbero.