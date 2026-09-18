Universitario sufre cuatro sensibles bajas confirmadas para partido ante Deportivo Garcilaso

Universitario de Deportes está enfocado en dar un golpe de autoridad ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Los cremas quieren seguir como líderes en solitario y encaminarse al título del campeonato. No obstante, se confirmó que deberán modificar su esquema tras confirmarse la baja de cuatro futbolistas.

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Universitario sufre cuatro sensibles bajas para partido ante Deportivo Garcilaso

La escuadra merengue es consciente de que enfrentará a un rival directo en su pelea por el título del segundo campeonato del año, pero deberán hacerle frente a la altura de Cusco. En medio de ello, los hinchas se preocuparon luego de que se revelara que Héctor Cúper no contará con cuatro jugadores: Horacio Calcaterra, Édison Flores, José Rivera y Matías Di Benedetto.

La información fue difundida por el periodista deportivo Gustavo Peralta, quien señaló que ninguno de los jugadores saldrá en la lista de convocados de Universitario para el partido ante Deportivo Garcilaso. El caso de Di Benedetto es el único que se debe a temas físicos, luego de que se revelara que se lesionó en los últimos entrenamientos.

Matías Di Benedetto y Edison Flores no jugarán en el Universitario vs Deportivo Garcilaso

“No salen en lista para el partido ante Garcilaso: Horacio Calcaterra, Édison Flores, José Rivera y Matías Di Benedetto (lesión)”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.

En el caso de Calcaterra, Flores y el ‘Tunche’ su exclusión de la nómina se debe a medidas netamente técnicas, además, cabe señalar que no han tenido grandes minutos con Héctor Cúper en los últimos partidos.

Anderson Santamaría reemplazará a Matías Di Benedetto

Con anterioridad, Gustavo Peralta reveló que el comando técnico de Universitario ha decidido que Anderson Santamaría vuelva a ser titular para el partido en Cusco. Héctor Cúper alista movimientos en su esquema, por lo que alineará al central nacional por la derecha y a Caín Fara por la izquierda.