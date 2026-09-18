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Previa Alianza Lima vs ADT por Liga 1

Pablo Guede tomó determinante decisión con Alejandro Duarte para el Alianza Lima vs ADT

Alejandro Duarte viene siendo blanco de críticas tras su blooper en el clásico y se conoció que Pablo Guede definió su situación para el duelo frente a ADT.

Eduardo Chirinos
Pablo Guede definió la situación de Alejandro Duarte para el partido ante ADT
Pablo Guede definió la situación de Alejandro Duarte para el partido ante ADT | Foto: X
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Alianza Lima está obligado a ganar cuando reciba esta noche a ADT de Tarma por la fecha 10 del Torneo Clausura. Tras la dura derrota en el clásico frente a Universitario, los íntimos se alejaron de los primeros puestos del campeonato y ya no pueden ceder más puntos en condición de local. A pocas horas del encuentro, se confirmó que Pablo Guede tomó una determinante decisión con Alejandro Duarte, quien viene siendo duramente criticado por sus recientes errores y el blooper cometido ante los cremas.

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Pablo Guede y la firme decisión que tomó con Alejandro Duarte de cara al Alianza vs ADT

En la noche del último jueves, Alianza Lima dio a conocer su lista de convocados para el partido con los tarmeños, donde figura el nombre de Alejandro Duarte, lo que significa que, a pesar del mal momento futbolístico que atraviesa, Guede optó por ratificarle su confianza y todo hace indicar que seguirá siendo el arquero titular del equipo.

Alejandro Duarte, Alianza Lima, ADT

Alejandro Duarte fue convocado por Pablo Guede y se perfila como titular ante ADT

Alejandro Duarte y los errores que le costaron puntos a Alianza Lima

Tras cumplir una destacada actuación en el Torneo Apertura, el rendimiento de Alejandro Duarte ha decaído drásticamente en esta segunda parte de la Liga 1 2026. El portero ha tenido más de un error que le ha costado puntos a su equipo. Los más recientes fueron ante Juan Pablo II en Chongoyape y frente a la 'U' en Matute.

Ante el cuadro Papal, Duarte tuvo una mala salida que terminó en gol de Matías Almirón para los locales. El portero dudó al momento de ir por el balón, lo cual fue bien aprovechado por el defensor argentino, que puso el 1-0 parcial a los 33 minutos.

El último fin de semana, el portero volvió a ser protagonista de un error garrafal junto al defensa Gianfranco Chávez. En la última jugada del partido, ambos trataron de interceptar un pivoteo de Álex Valera, pero la falta de comunicación hizo que terminen estorbándose y dejando el balón servido a Lisandro Alzugaray, quien definió con total comodidad y le dio la victoria al ‘compadre’.

Números de Alejandro Duarte con Alianza Lima

En lo que va de la presente temporada, Alejandro Duarte disputó un total de 26 partidos con Alianza Lima, entre Liga 1 y Copa Libertadores, donde recibió 18 goles en 2340 minutos disputados, según información del portal Transfermarkt.

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