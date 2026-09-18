Alianza Lima y sus cinco sensibles bajas confirmadas para enfrentar a ADT por el Torneo Clausura

Alianza Lima tiene la obligación de volver al triunfo ante ADT de Tarma para recuperarse del duro golpe que sufrió en la derrota ante Universitario por el clásico y seguir en la pelea por el Torneo Clausura. No obstante, a pocas horas del esperado compromiso en Matute, se confirmó que la escuadra blanquiazul afrontará este duelo con cinco sensibles bajas: estamos hablando de Paolo Guerrero, Piero Cari, Mateo Antoni, Alessandro Burlamaqui y Nicolás Díaz.

Alianza Lima y sus cinco bajas confirmadas para enfrentar a ADT

En horas de la noche del último jueves, los íntimos dieron a conocer su lista de convocados para enfrentar al conjunto tarmeño, donde resaltan las ausencias de los jugadores mencionados. En el caso de Paolo Guerrero, seguirá siendo baja tras sufrir un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo, lesión que lo dejó de los últimos dos partidos ante Juan Pablo II y la ‘U’.

Por su parte, Nicolás Díaz continúa recuperándose del golpe a la cabeza que sufrió en Chongoyape y lo marginó del clásico ante Universitario. El comando técnico esperará a que el defensa chileno se encuentre al 100 % para volver al primer equipo.

En el caso de Piero Cari, el joven volante fue convocado a la selección peruana sub-20 para los juegos ODESUR 2026, por lo que estará ausente en el club para el enfrentamiento de esta noche. Finalmente, Mateo Antoni y Alessandro Burlamaqui salieron lesionados del partido ante los cremas y Pablo Guede decidió no convocarlos en esta ocasión. Vale precisar que, hasta la fecha, el club no ha informado sobre la situación de ambos. Se especula que aquejan dolencias musculares y por precaución quedaron fuera de lista.

Piero Cari, Alessandro Burlamaqui, Nicolás Díaz, Mateo Antoni y Palo Guerrero son bajas en Alianza

La principal novedad en la nómina del profesor Pablo Guede es el regreso de Kevin Quevedo. El extremo de 29 años volvió a ser convocado por el estratega argentino tras varios meses de ausencia y podría hacer su debut en el Torneo Clausura enfrentando a los de Tarma.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT?

Recordemos que el partido entre Alianza Lima y ADT de Tarma está programado HOY viernes 18 de septiembre a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.