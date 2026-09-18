Melgarejo, DT de Cienciano, fue al baño en los descuentos y cuando volvió City Torque anotó el 3-0

Cienciano quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 tras caer duramente por 3-0 en su visita a Montevideo City Torque, en el choque de vuelta de los cuartos de final disputado en Montevideo. La ventaja de 2-0 que había conseguido el 'Papá de América' en el encuentro de ida en el Cusco no fue suficiente para sostener la serie, consumándose una amarga remontada en suelo 'charrúa'.

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Más allá del golpe deportivo, el cotejo dejó un hecho sumamente insólito que se robó la atención de los espectadores durante los minutos de descuento. El técnico del elenco imperial, Horacio Melgarejo, tuvo que ausentarse de urgencia hacia los servicios higiénicos y, para su mala fortuna, cuando retornó al terreno de juego el equipo rival justo anotó el tercer tanto que sellaba la clasificación local.

Esta curiosa anécdota en el banquillo cusqueño terminó de marcar un compromiso con las pulsaciones al límite y caracterizado por un ambiente hostil. A lo largo del trámite, la alta tensión derivó en un desarrollo bastante accidentado que incluyó constantes interrupciones y varios conatos de bronca entre los futbolistas de ambas escuadras.

Tras este duro tropiezo continental, al cuadro cusqueño no le queda más alternativa que dar vuelta a la página y enfocar todos sus esfuerzos en la Liga 1. La situación no es sencilla para el 'Papá', ya que se encuentra considerablemente relegado en la pelea por el título nacional y en la tabla del Acumulado, por lo que deberá sumar con urgencia en el tramo final del torneo.

Por su parte, Montevideo City Torque festejó con efervescencia el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde sostendrá un choque de alto nivel frente a Atlético Mineiro. El conjunto brasileño accedió a la antesala de la gran final tras superar en una electrizante definición por penales al Santos liderado por Neymar.