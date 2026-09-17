Horacio Melgarejo reveló cómo se siente tras eliminación de Cienciano: "Hubo un solo equipo"

Cienciano no pudo con Montevideo City Torque y terminó perdiendo por 3-0, lo que generó su eliminación inmediata de la Copa Sudamericana 2026. Tras haberse quedado sin el boleto a las semifinales de la competición internacional, Horacio Melgarejo, director técnico del conjunto imperial, expresó cómo se siente y dejó un contundente comentario al público.

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En conferencia de prensa, el entrenador argentino no se guardó nada y contó que está orgulloso de su plantel, aunque también admitió que hubo únicamente un equipo en cancha y fue el uruguayo. Esto generó diversos comentarios por parte de los hinchas del ‘Papá’, ya que muchos de ellos viajaron hasta la capital ‘charrúa’ confiados en obtener la clasificación.

“Como lo dije en Cusco que hubo un solo equipo que fue Cienciano, acá también hubo un solo que fue City Torque. Hay que felicitarlos, ganaron en todas las reglas. Nosotros fallamos goles que por ahí veníamos con otra diferencia. A partir del primer gol el partido fue todo del City. No encontramos neutralizar los movimientos que hicieron ellos y queda felicitarlos”, indicó Horacio Melgarejo.

“Quiero agradecer la entrega de mi grupo de jugadores. Mucha gente no sabe el esfuerzo y logística que hacemos. Nos vamos con la frente bien alta. Y el partido de mañana toca cambiar el chip y mentalizarnos en el Torneo Clausura”, agregó el director técnico de Cienciano. De esta forma, dejó claro que el cuadro imperial pasará página lo más pronto posible y se enfocará en la Liga 1.

¿Cuándo juega nuevamente Cienciano?

Cienciano descansará este fin de semana, al igual que el pasado, y recién volverá a jugar el miércoles 23 de septiembre ante ADT a las 3.00 p. m. de Perú. Este encuentro quedó pendiente de la fecha número 9 de la competición nacional.