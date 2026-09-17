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Medios de Uruguay reaccionaron a la victoria de Montevideo City sobre Cienciano: "Historia"

Montevideo City eliminó a Cienciano de la Copa Sudamericana 2026. Tras ello, los medios uruguayos se pronunciaron de forma rotunda.

Francisco Esteves
Medios de Uruguay reaccionaron a la victoria de Montevideo.
Medios de Uruguay reaccionaron a la victoria de Montevideo. | Foto: Montevideo City - X.
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Cienciano jugó uno de sus peores partidos en la temporada al perder 3-0 con Montevideo City Torque y quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2026. A raíz de ello, los medios uruguayos sorprendieron pronunciándose con rotundos mensajes en internet. Por ello, a continuación te brindamos la reacción que tuvieron luego de la histórica clasificación a semifinales del cuadro ‘Ciudadano’.

Matías Succar fue titular, pero no logró ayudar a que Cienciano avance a la siguiente ronda.

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De acuerdo con El País, fue toda una hazaña el triunfo obtenido por los locales ante el ‘Papá’, ya que debía remontar un 2-0 frente a un campeón de la competición Conmebol. "City Torque 3-0 Cienciano: remontada épica del Ciudadano para meterse entre los cuatro mejores de la Sudamericana. Con un doblete de Salomón Rodríguez y un tanto agónico de Nahuel Da Silva, Montevideo City Torque dio vuelta la serie ante el equipo peruano y jugará ante Atlético Mineiro por un lugar en la final", indicó.

Por su parte, ESPN Uruguay destacó la clasificación de Montevideo City en la Copa Sudamericana. "Montevideo City Torque remontó la serie ante Cienciano y jugará las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana. Montevideo City Torque le ganó 3 a 0 a Cienciano en el Estadio Centenario y se clasificó por primera vez a las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana 2026", señaló el portal internacional.

Cienciano, Montevideo City, Copa Sudamericana

ESPN reaccionó al triunfo de Montevideo.

Finalmente, El Observador también se pronunció con el siguiente mensaje: "Montevideo City Torque 3-0 Cienciano por la Copa Sudamericana: los celestes revirtieron la serie, hicieron historia y son semifinalistas. Montevideo City Torque remontó la serie (3-2 el global) ante Cienciano de Perú y es semifinalista de la Copa Sudamericana; jugará ante Atlético Mineiro".

Cienciano, Montevideo City, Copa Sudamericana

El Observador reaccionó al triunfo de Montevideo.

¿Cuándo juega Montevideo vs. Atlético Mineiro?

El primer partido entre ambos clubes será el 13 de octubre en Brasil, mientras que el duelo de vuelta se llevará a cabo el 20 de octubre. Asimismo, ambos encuentros contarán con transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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