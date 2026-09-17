Selección peruana: las ausencias en la lista de convocados que anunció Mano Menezes para la fecha FIFA

Mano Menezes, director técnico de la Selección Peruana de Fútbol, dio a conocer HOY jueves 17 de septiembre, la lista de convocados para los próximos amistosos por fecha FIFA ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. En la nómina de 26 jugadores, destacan nombres nuevos, así como otros que brillan por su ausencia. A continuación, te detallamos qué futbolistas no fueron tomados en cuenta para estos cotejos.

Mano Menezes y las ausencias en su lista de convocados para la selección peruana

Sin duda, la principal ausencia en la convocatoria del estratega brasileño es Renato Tapia. El volante nacional no ha sido tomado en cuenta desde que se negó a jugar la Copa América del 2024, denunciando que la FPF no quiso brindarle un seguro en caso de sufrir alguna lesión durante el torneo que le impida firmar por algún club.

Además de sus ya conocidas diferencias con la administración de Agustín Lozano, horas antes de difundirse la lista oficial, se reveló que el propio Tapia confirmó su ausencia en la nómina, según información del periodista Vladimir Vicentelo.

“Tengo información en el sentido de que Renato sabía que no lo iban a llamar. ‘Yo sé que no me van a llamar’, es lo que me escribió en su momento. ‘Yo sé cosas que me hacen confirmar que no voy a estar y no voy a ser tomado en cuenta’, me dijo”, señaló el comunicador para el programa 'Nada que no Sepa'.

Otra de las ausencias que llamó la atención fue la del portero Alejandro Duarte. El guardameta aliancista estuvo en la convocatoria para enfrentar a España y Haití, sin embargo, el mal momento futbolístico que atraviesa en la escuadra blanquiazul habría sido determinante para que el comando técnico se decante por otros nombres en su posición.

Felipe Chávez es otro de los nombres que no figuran en la lista. La hinchada tenía gran expectativa por su posible llamado teniendo en cuenta sus participaciones en el Bayern Múnich y su reciente debut en la Bundesliga 2 con Magdeburgo, club al que llegó cedido a préstamo para tener mayor continuidad.

Carlos Zambrano, quien atraviesa un buen presente con Sport Boys tampoco fue tomado en cuenta para la próxima fecha FIFA, pese a que viene cumpliendo grandes actuaciones con camiseta rosada, Menezes optó por ratificar su confianza a otros zagueros como Miguel Araujo, Renzo Garcés y Fabio Gruber.

A continuación, te detallamos los nombres de otros jugadores que causaron sorpresa por su no convocatoria:

Alejandro Hohberg : La figura de Cienciano sufrió una lesión que lo mantendrá, por lo menos, un mes fuera de las canchas.

: La figura de Cienciano sufrió una lesión que lo mantendrá, por lo menos, un mes fuera de las canchas. Beto Da Silva : Pese a que lleva más de 10 goles con Deportivo Garcilaso, su nombre no fue incluido en la convocatoria.

: Pese a que lleva más de 10 goles con Deportivo Garcilaso, su nombre no fue incluido en la convocatoria. Christian Cueva : ‘Aladino’ generó gran expectativa por sus buenas actuaciones en Sport Boys, sin embargo, quedó fuera de la lista.

: ‘Aladino’ generó gran expectativa por sus buenas actuaciones en Sport Boys, sin embargo, quedó fuera de la lista. Luis Advíncula : Titular indiscutible en Alianza Lima y mundialista en Rusia 2018. No es convocado desde agosto de 2025 para la doble fecha FIFA de las Eliminatorias al Mundial 2026.

: Titular indiscutible en Alianza Lima y mundialista en Rusia 2018. No es convocado desde agosto de 2025 para la doble fecha FIFA de las Eliminatorias al Mundial 2026. Alfonso Barco: Pese a que tuvo participación en todos los partidos de la era Menezes hasta ahora, el entrenador decidió dejarlo fuera para esta nueva nómina.

Lista oficial de la Selección Peruana