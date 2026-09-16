Lista de convocados de Perú: fecha de salida de la nómina de Mano Menezes para la fecha FIFA

Con el objetivo de seguir preparándonos para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, la selección peruana pactó cuatro amistosos de nivel para esta nueva fecha internacional FIFA frente a grandes rivales: Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Países que vienen de hacer buenas participaciones en el Mundial 2026.

De cara a estos amistosos, el entrenador Mano Menezes declaró que brindará una lista bastante extensa: "Vamos a ampliar la convocatoria porque existe la posibilidad de tener más jugadores, para no contar con riesgo de perder jugadores. Son grandes adversarios y estuvieron en octavos del Mundial. Hay que aprovecharlos bien".

Además, se espera que se puedan ver algunos nombres como Carlos Zambrano y Christian Cueva, por ejemplo, quienes están teniendo un buen presente en Sport Boys. Por otro lado, están los 'eurocausas' como Fabio Gruber y Felipe Chávez, entre otros. A continuación, podrás revisar cuándo saldrá la lista de convocados de la selección peruana y la fecha de estos amistosos.

¿Cuándo sale la lista de convocados de la selección peruana?

El entrenador Mano Menezes brindará una amplia lista de convocados para estos cuatro amistosos y saldrá entre el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre.

Amistosos internacionales de la selección peruana.

¿Cuándo juega Perú vs Estados Unidos por la fecha FIFA?

El partido entre Perú vs Estados Unidos está pactado para el sábado 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium (Orlando) a las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿Cuándo juega Perú vs México por la fecha FIFA?

El partido entre Perú vs México está pactado para el martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium (Nueva Jersey) a las 8.00 p. m. (hora peruana).

¿Cuándo juega Perú vs Canadá por la fecha FIFA?

El partido entre Perú vs Canadá está pactado para el sábado 3 de octubre en el Saputo Stadium (Montreal) a la 1.00 p. m. (hora peruana).

¿Cuándo juega Perú vs Colombia por la fecha FIFA?

El partido entre Perú vs Colombia está pactado para el martes 6 de octubre en el NII Stadium (Miami) a las 6.00 p. m. (hora peruana).