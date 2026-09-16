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Universitario en alerta por Matías Di Benedetto previo al duelo contra Garcilaso: "Sometido a exámenes"
¡Malas noticias! A pocos días de enfrentarse a Deportivo Garcilaso, Universitario recibió una preocupante noticia sobre uno de sus defensores, pieza crucial en el esquema de Héctor Cúper.
¡Malas noticias para los cremas! Universitario se prepara para su visita a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura. El compromiso entre el líder de la tabla de posiciones y el segundo promete tener varias emociones durante el partido, por lo que Héctor Cúper buscará tener disponibles a sus mejores jugadores. Sin embargo, se conoció información sobre Matías Di Benedetto.
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De acuerdo con el periodista Enrique Vega, el 'Tano' no estará disponible para este encuentro debido a una lesión, siendo una dura noticia para el elenco estudiantil.
"Matías Di Benedetto será baja para enfrentar a Garcilaso. El defensor inició esta mañana el entrenamiento con normalidad, pero luego salió sentido. Todo indica que es un desgarro y será sometido a exámenes para determinar el grado de la lesión. Pronta recuperación para el buen 'Tano'", escribió el comunicador mediante su cuenta de X.
Información de Enrique Vega
¿Cuánto tiempo estará fuera Matías Di Benedetto?
En caso de confirmarse que el defensor sufrió un desgarro, el tiempo de recuperación dependerá del grado de la lesión. A continuación, te mostramos cuánto tiempo podría permanecer alejado de las canchas.
- Desgarro leve (grado 1): 1 a 3 semanas.
- Desgarro moderado (grado 2): 3 a 8 semanas.
- Desgarro grave (grado 3): 2 a 4 meses o más, especialmente si requiere cirugía.
Cabe mencionar que en un futbolista profesional, el regreso también depende de cómo evolucione durante la rehabilitación y de las pruebas médicas antes de volver a competir.
Matías Di Benedetto es baja ante Garcilaso
¿Cuándo es el Universitario vs Deportivo Garcilaso?
Universitario juega este sábado 19 de septiembre ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura. El partido está programado para las 6.00 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.
¡Vamos al Circo!
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