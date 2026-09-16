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Universitario confirmó partido clave con Sport Boys este sábado 19 de septiembre

Universitario de Deportes anunció que disputará partido clave contra Sport Boys del Callao este mismo sábado 19 de septiembre. Te contamos los detalles.

Francisco Esteves
Universitario confirmó partido clave con Sport Boys.
Universitario confirmó partido clave con Sport Boys. | Foto: Composición Líbero.
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Los hinchas de Universitario de Deportes se encuentran sumamente contentos debido a que derrotaron a Alianza Lima en condición de visitante. En ese aspecto, mientras anhelan hacerse con el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, la institución de Ate sorprendió confirmando que este sábado 19 de septiembre se enfrentará a Sport Boys en un partido clave rumbo al campeonato.

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Como sabemos, el cuadro merengue quiere salir tetracampeón del fútbol peruano y para ello debe ganar todo lo que se le viene. Sin embargo, la afición también desea que el club se haga con todos los trofeos de la temporada y eso involucra a sus categorías menores, que en un futuro, si siguen destacando, llegarán a formar parte del primer equipo que hoy es dirigido por Héctor Cúper.

Recientemente Universitario de Deportes reveló que sus canteras afrontarán diversos encuentros, el mismo día, ante Sport Boys del Callao en condición de local, en la Villa Deportiva Universitario, también conocida como VIDU. Esto por el Torneo Élite Federación Oro del Perú. Este campeonato sirve como vitrina para las diversas promesas del balompié nacional.

¡Próximo reto crema! Nuestras categorías menores se medirán ante la Sport Boys por la tercera fecha de la liguilla final del Torneo Élite Federación Oro”, indicó el elenco crema en sus redes sociales. De esta forma, la ‘U’ enfrentará en diferentes categorías inferiores al elenco rosado en búsqueda de triunfos que lo pongan a tiro de título en un momento clave de la temporada.

Universitario

Universitario y sus partidos ante Sport Boys.

Universitario vs. Sport Boys: cronograma

Campo 6

  • Universitario vs. Sport Boys | Categoría 2012 - 8.00 a. m.
  • Universitario vs. Sport Boys | Categoría 2009 - 10.00 a. m.

Campo 5

  • Universitario vs. Sport Boys | Categoría 2010 - 12.00 p. m.
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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