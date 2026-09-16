Óscar Ibañez sorprendió con determinante análisis de blooper de Alejandro Duarte: "Para mí sale bien"

Habló la voz de la experiencia. Óscar Ibáñez se pronunció acerca de lo que fue el partido entre Universitario y Alianza Lima, en específico sobre la jugada que marcó el encuentro: el blooper de Alejandro Duarte en los últimos minutos. Como se recuerda, hubo una gran confusión entre Gianfranco Chávez y Duarte que terminó en el gol de Lisandro Alzugaray. Tras esto, los cuestionamientos fueron principalmente hacia el portero por sus constantes equivocaciones bajo los tres palos.

En ese sentido, el exportero de la selección peruana, en conversación con RPP, aseguró que Duarte salió bien por el balón, sorprendiendo con sus comentarios. Asimismo, argumentó que pudo haber una falta de comunicación entre el defensor y el guardameta y que, tras recibir la anotación, Duarte fue quien quedó más expuesto.

Óscar Ibáñez se pronunció sobre blooper de Alejandro Duarte

"Para mí Duarte sale bien. Lo que pasó fue una situación que el arquero tiene que decidir en una décima de segundo", fue el determinante análisis de Ibáñez en conversación con el medio.

El entrenador también manifestó que Duarte queda expuesto porque recibió el gol, pero destacó que el golero de Alianza puede que si le haya avisado a su defensa que iba a salir. “Quedó expuesto porque es él quien recibe el gol. Creo que salió decidido y que sí pegó un grito, fue fatal la decisión de Chávez”, complementó.

Óscar Ibáñez rompe su silencio sobre darle titularidad a Ángel De La Cruz en Alianza Lima

Ibáñez tampoco fue ajeno a las opiniones divididas sobre darle la titularidad a Ángel De La Cruz en Alianza Lima, esto tras los constantes errores de Alejandro Duarte. Al respecto, desde su punto de vista sería complicado, porque el portero de 24 años, aún no tiene experiencia en la Liga 1. “Poner a un arquero juvenil para lo que resta, sin tanta experiencia, sería un poco complicado. Tienes que darle el respaldo al titular y más aún de local. Un buen resultado te puede acomodar todo”.