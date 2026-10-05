¿Cuándo juega Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026? Próximo partido ante Cusco FC

Alianza Lima vive un panorama complicado en su afán de hacerse con el título del Torneo Clausura 2026. Sus rivales no serán del todo sencillos, pero el equipo de Pablo Guede no bajará los brazos con el fin de ir escalando en la tabla de posiciones hasta el cierre del certamen. Tras el parón de fecha FIFA, conoce cuándo volverá a jugar el elenco victoriano.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 el próximo domingo 11 de octubre. Dicho cotejo se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega sobre los 3400 m.s.n.m.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cusco FC?

El duelo entre Alianza Lima y Cusco FC inicia a partir de las 6.30 pm. horas locales en Matute. De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 5.30 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 6.30 pm.

Venezuela, Bolivia: 7.30 pm.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 8.30 pm.

Próximo partido de Alianza Lima vs Cusco FC en el Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/IG

Partidos que le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

Fecha 11: Cusco FC vs Alianza Lima

Fecha 12: Alianza Lima vs Atlético Grau

Fecha 13: CD Moquegua vs Alianza Lima

Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima

Fecha 15: Alianza Lima vs Cienciano

Fecha 16: Los Chankas vs Alianza Lima

Fecha 17: Alianza Lima vs FC Cajamarca

Alianza Lima tiene un calendario complicado para lo que resta del Torneo Clausura 2026. Los íntimos tienen tres partidos en condición de local y cuatro fuera de casa. Eso sí, uno de los choques de visitante será en la capital ante Sporting Cristal, por lo que será un cotejo fundamental en su afán de hacerse con el título del campeonato.