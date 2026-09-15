Diego Penny fue rotundo sobre error de Alejandro Duarte en el clásico: “Costaron tres puntos”

Diego Penny analizó la actuación de Alejandro Duarte en la derrota de Alianza Lima ante Universitario por el Torneo Clausura y consideró que el arquero quedó nuevamente en el ojo de la tormenta debido a sus errores consecutivos. El exguardameta señaló que la salida de Duarte en los últimos minutos fue determinante, pues abandonó su arco para buscar una pelota lejana cuando faltaba poco para el final del partido.

Diego Penny rotundo sobre Alejandro Duarte. Foto: Movistar Deportes

"Lamentablemente, Duarte hoy está en el ojo de la tormenta y está en esa posición porque los errores han sido consecutivos. Han sido uno tras otro y determinantes. Yo creo que este es el que te cuesta tres puntos contra tu clásico rival, en el último minuto. cómo lo veo yo, creo que Alejandro no debió salir a esa pelota tan lejana, faltando absolutamente nada para que acabe el partido", fueron las primeras palabras de Penny durante el programa Al Ángulo.

Asimismo, Penny recordó las enseñanzas que recibió de Ricardo Gareca y Sergio Markarián, sobre cuando los porteros no deben salir cuando un defensor tiene controlada la pelota, sino permitir que el central tome la decisión o indicarle que despeje hacia un costado.

"Entonces, al dejar tu arco para ir a buscar una pelota en la que el central, y esto lo he dicho algunas veces, Markarián y Gareca nos decía a los arqueros: "Muchachos, cuando vean que la pelota la tiene dominada el central, no vayan a buscarla, dejen que el central decida qué hacer o háblenle para que despeje a un lado o al otro". Cuando viene mano a mano el delantero y viene con un defensa, tampoco salir; ese es otro tipo de jugada", complementó.

En ese sentido, sostuvo que los errores de Duarte podrían afectar su confianza, aunque espera que pueda recuperarse rápidamente y volver a demostrar su nivel. "Entonces, yo creo que los errores de Alejandro le han costado mucho y, yo creo que en su confianza, le va a costar. Espero que no, espero que se pueda recuperar rápido, porque de eso se trata el fútbol", finalizó con respecto al tema Duarte.

Diego Penny sobre la competencia de Alejandro Duarte en Alianza Lima

En otro momento, el ex Sporting Cristal, analizó la competencia entre Duarte y Ángel De La Cruz, siendo tajante con respecto a la posibilidad de que el portero de 24 años pueda asumir los tres palos de los íntimos.

"Ahí ya entraríamos a ver quién está atrás. De La Cruz. Yo no sé si De la Cruz tiene la capacidad hoy, no lo he visto realmente tantas veces, para asumir el arco de Alianza. El arco de Alianza es un arco muy pesado, un arco donde el arquero necesita tener mucha jerarquía, tener mucha capacidad para afrontar los momentos difíciles.Entonces, yo siento que es una decisión muy difícil de Guede", complementó.