Mr. Peet da fuerte respuesta ante las críticas por su narración en el clásico: "Mi carrera no la tiene nadie"

Uno de los momentos que más se viralizó tras el clásico entre Alianza Lima vs Universitario fue con respecto a la narración de Mr. Peet. El también periodista no tardó en dar una respuesta a todos los críticos que dieron su voz en redes sociales, dejando en claro que tiene una gran trayectoria y que no hará caso a aquellos que le aconsejan hacer un mejor desempeño.

Mr. Peet responde a críticos por su narración en el Alianza Lima vs Universitario

Durante el programa 'A Presión', el narrador deportivo dejó en claro que entiende a los hinchas en cuanto a su manera de ver los partidos de Alianza Lima en la Liga 1. Pero recalca que el canal de transmisión trabaja para que cada uno de los clubes representativos del Torneo Clausura tenga un equipo de emisión ligado a la institución deportiva.

"¿No se han dado cuenta que hay tres representantes, uno de cada equipo? Y yo entiendo a los hinchas. Pero sí siento envidia, que quieren mi sitio, mi lugar. A mi edad ya quisieran tener lo que yo tengo. Cuando la 'U' juega de local, su equipo es partidario. Pero claro, todo se resume en Mr. Peet. Yo sé que soy el más grande, el que más vende, el que más trasciende. Lo sé, porque todos a mi lado son fantasmas, muertos.", manifestó Mr. Peet sobre la elección de narradores en los partidos de la Liga 1 2026.

Siguiendo esa línea, el periodista también resaltó su trayectoria en el ámbito profesional al pasar por diversas cadenas internacionales en las que laboró. Deja en claro que él recibe los llamados para las narraciones deportivas y que ahora tiene un currículum que difícilmente alguien entre los narradores lo iguale.

"Yo no narro por plata. Yo he ido para darme el gusto, ¿Saben por qué? Porque mi carrera incluye FOX Sports, ESPN y ahora torneos y competencias. Quería darme el gusto. Después de esto, difícilmente haya alguien que iguale mi currículum. Me buscaron, yo no busco a nadie. No me muero si no narro en algún lado. No lo hago por plata, yo lo hago por trascender y cuando me muera mi palmarés no se va a comparar con el de nadie. Les duela a quien le duela. Eso no se borra, queda en la historia. Mi carrera no la tiene nadie, ¿y le voy a hacer caso a tipos fracasados y mermeleros? No son nada.", manifestó públicamente.