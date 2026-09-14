Alianza Lima emitió fuerte comunicado tras denuncia por maltrato de Universitario: "Corresponde"

Tras las denuncias que han llegado por parte de los dirigentes de Universitario sobre presuntos maltratos a su delegación durante su visita al estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima emitió un comunicado sentando su posición y de acuerdo a su versión, solo se cumplió con el protocolo establecido previamente.

En la misiva publicada este 14 de septiembre, la institución blanquiazul remarcó que el dispositivo de seguridad aplicado durante el partido del 12 de septiembre respondió estrictamente a un plan aprobado con anterioridad por las autoridades competentes. Según detallan, este marco normativo fijaba con claridad las zonas asignadas a los visitantes, las restricciones de circulación dentro del recinto y las reglas operativas para el desarrollo del espectáculo deportivo.

Asimismo, Alianza Lima enfatizó que no se implementó ninguna medida arbitraria ni ajena a lo pactado en las reuniones previas de organización. Desde el club victoriano señalaron que las ubicaciones y los accesos destinados para las comitivas eran de pleno conocimiento de todas las partes involucradas antes del pitazo inicial, descartando así cualquier tipo de discriminación o trato irregular hacia los representantes del equipo rival.

Finalmente, la dirigencia íntima ratificó su respaldo a lo actuado indicando que cuenta con el registro completo del evento y la documentación técnica que respalda el operativo de seguridad. El club concluyó su pronunciamiento asegurando que pondrá todo este material a disposición de las instancias correspondientes en caso de que sean requeridos para esclarecer la situación de manera oficial.

Comunicado oficial de Alianza Lima

Comunicado oficial de Alianza Lima

Ante las versiones difundidas sobre la atención a la delegación visitante en el encuentro del 12 de setiembre, el Club Alianza Lima precisa lo siguiente:

El dispositivo de seguridad aplicado en el Estadio Alejandro Villanueva corresponde al protocolo aprobado con anterioridad al partido por las autoridades competentes. Ese protocolo establece las ubicaciones asignadas a las delegaciones, las zonas de circulación restringida y las condiciones aplicables durante el desarrollo del evento.

El Club ejecutó dicho protocolo en los términos establecidos y no aplicó ninguna disposición distinta a lo previamente acordado. Las ubicaciones y condiciones aplicables a ambas delegaciones fueron las establecidas en dicho protocolo y eran de conocimiento previo de las partes.

El Club cuenta con la documentación del dispositivo y con el registro del encuentro, y los pondrá a disposición de la instancia que corresponda.